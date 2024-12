Veto de Brasil a los camarones de Ecuador: ¿Cuáles serán los efectos económicos?

El camarón ecuatoriano no podrá exportarse a Brasil desde este 9 de diciembre.

Desde el lunes 9 de diciembre, Ecuador ya no podrá exportar camarón a Brasil, debido a supuestas inconformidades sanitarias detectadas en una auditoría realizada por el Departamento de Defensa Agropecuaria, de ese país vecino. Sin embargo, para la Cámara de Acuacultura de Ecuador, se trata de una decisión “política y no técnica”.

Este veto representaría para Ecuador una pérdida de alrededor de 6 millones de dólares al año (que era lo que se lograba por las exportaciones anuales gigante sudamericano), según menciona a EXPRESO, el presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) y principal del Directorio de Gremios de Exportadores (Cordex), José Antonio Camposano.

“Es una ilegalidad que no tiene sustento técnico ni jurídico. Hoy en una muestra de proteccionismo vergonzoso, los ministros del ramo en Brasil, junto con los productores, celebran que han bloqueado el camarón ecuatoriano”, menciona Camposano.

Y es que indica el vocero de Cordex, Ecuador ya estaba ajustado a los requerimientos de Brasil, cuando en el análisis de riesgo que se realizó años atrás, ese país determinó, en función de las normas internacionales, qué tipo de productos Ecuador le podía vender: camarón pelado y desvenado y camarón cocido.

ECUADOR ERA EL PRINCIPAL PROVEEDOR DE BRASIL

Brasil no es el principal destino del camarón ecuatoriano (el primero es China con una participación del 53 %), apenas capta el 2 % de las ventas internacionales que el país envía a América Latina; no obstante, no deja de ser un mercado importante, ya que Ecuador sí era su principal proveedor. Pues más del 80% de las importaciones de camarón en Brasil provienen del mercado ecuatoriano.

No es la primera vez que ese país busca bloquear la importación del camarón de Ecuador. Ya lo hizo hace 15 años y lo ha venido intentando de nuevo, como una medida proteccionista para resaltar sus productores locales, aunque esto signifique que el consumidor brasileño tendrá que comprar un camarón más caro y de menos calidad que el ecuatoriano, dice Camposano.

EL CONTRAGOLPE DESDE ECUADOR

El vocero de la CNA indica que los exportadores ecuatorianos no han sido notificados oficialmente por esta medida tomada en Brasil, pero que ante la noticia ya han recibido la llamada de respaldo desde el Gobierno y han pedido al Ministerio de la Producción de Ecuador que se levante de la mesa de negociación la profundización del Acuerdo Económico 59, a través del cual Brasil buscaba conseguir una reducción de aranceles a los vehículos de exportación.

“Advertimos en las reuniones que esto se iba a dar. Que, si Ecuador se veía afectado en los intereses camaroneros, pues había que levantarse de la mesa de negociación, porque no tiene sentido negociar con un país que nos bloquea nuestros productos. Ya hemos hecho el pedido formal y creo que hoy la industria automotriz brasilera puede despedirse del mercado ecuatoriano”, añadió Camposano.

Según Brasil, la suspensión se mantendrá hasta que Ecuador corrija las deficiencias señaladas en el informe técnico.

De acuerdo a los datos de la CNA, en octubre de 2024, Ecuador exportó 189. 754,392 libras de camarón al extranjero. Esto fue un poco menos que en octubre de 2023, cuando exportó 209.908,753 libras. Una medida brasileña que se suma a las afectaciones del sector camaronero ecuatoriano, que cerrará este este año con una facturación de 500 millones de dólares menos que el año pasado y que ve un panorama oscuro para el nuevo año, cuando a partir de abril de 2025 enfrentará el pago de al menos 2,5 % del ISD por la importación de material prima.

