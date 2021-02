Verónica Artola: “Si la vacunación se demora puede afectar al crecimiento económico"

Mientras países de la región como Chile y Perú aceleran sus procesos de vacunación contra la COVID-19, Ecuador se ha quedado rezagado en la búsqueda de inmunizar a su población, al menos en las últimas semanas. El Banco Mundial mencionó que si la región se retrasa, puede ver afectada su recuperación económica.

A escala global hay un consenso claro: la recuperación económica dependerá de la vacunación para frenar la pandemia de COVID-19. La titular del Banco Central del Ecuador (BCE), Verónica Artola, también cree que el proceso incidirá en un mejor desempeño de los diversos sectores económicos del país. La titular de la entidad también asegura que el proyecto de Ley de Protección a la Dolarización, que busca dar más independencia al BCE, tiene el objetivo de mejorar las decisiones de la entidad.

- ¿Han actualizado las proyecciones económicas para 2021?

- Nosotros no vamos a hacer una actualización de la previsión en este momento. Lo que se tiene es lo que publicamos a finales del mes pasado:_un crecimiento para 2021 del 3,1 %. La buena noticia es que cuando publicamos el crecimiento para 2020 teníamos una banda que iba del -7,5 % al -10,5 % y el escenario medio que estaba en 8,5 %. De acuerdo con las actualizaciones, creemos que nos vamos a acercar al escenario medio, entre un 8,5 % y 8,9 % en 2020.

- ¿Han sopesado o calculado cuánto puede influir el proceso de vacunación contra la COVID-19 en la economía del país o un posible retraso?

- No hemos hecho la medición específica de esa variable. Incluso los países desarrollados ya en sus previsiones si están poniendo una variable importante: el tema de la vacunación. Nosotros no hemos cuantificado eso, pero también creo que si el proceso de vacunación se demora en el país, sí podría eso perjudicar al crecimiento. Tenemos riesgos de sufrir altos contagios, que la gente no salga. Esperemos que no vuelva a pasar, pero si es que se decide restringir la movilización, sería un tema muy complicado. Creo que en este punto la economía no estaría dispuesta a aceptar algo así, ni el sector público ni el privado; sobre todo el privado, por los sectores afectados, como el turismo por ejemplo. Mientras más rápido avance el plan de vacunación en el país, esperaríamos tener mejores resultados económicos.

- Hay ciertas voces que señalan que el proyecto de Ley para el Fortalecimiento de la Dolarización puede dar muchos poderes al BCE, como fijar las tasas de interés. ¿Qué piensa usted al respecto?

- Primera vez que escucho eso y me parece interesante. No estoy de acuerdo con esa aseveración de que el Banco Central va a tener muchos poderes. Lo que se está haciendo, por el contrario, es que solo el tema monetario lo maneje el Banco Central. Recuerdo que decían lo mismo de la ‘Súper Junta’ (de Política Monetaria y Financiera) y ahora estamos segregando:_el tema monetario en el Banco Central; el tema financiero y de mercado de valores, en la Junta Financiera. El tema de las tasas de interés, en cualquier libro de economía, es un instrumento monetario. Creo que por ahí hay que partir. Hay mucho cuestionamiento. Dicen que un banco central en dolarización no tiene política monetaria, lo cual no es correcto. Tenemos instrumentos de política monetaria.

La meta es 2026, cuando decimos que las reservas van a cubrir el primer balance del Banco Central.

- La reforma hace mucho hincapié en la acumulación de reservas internacionales. ¿Hay alguna meta paulatina para seguir sumando reservas?

- No tenemos metas intermedias. La meta que tenemos planificada es la del año 2026, cuando decimos que se va a cubrir el primer balance del Banco Central. Lo que estamos diciendo es que ese año todo lo que es más líquido que tenemos en la institución, que son las especies monetarias que imprimimos como Banco Central desde el año 2000, las monedas, estén cubiertas al 100 %. Que todos los depósitos de los bancos, cooperativas, mutualistas, bancos públicos que captan recursos de la gente, estén cubiertos 100 % y que los títulos del Banco Central estén cubiertos al 100 %.

- Opositores al proyecto dicen que se privatizará el Banco Central. ¿Qué dice sobre esto?

- Veamos desde el concepto qué significa privatización. Significa vender parte de las acciones, del manejo público, a un sector privado. Eso no está pasando en el Banco Central. No estamos vendiendo el manejo de la política monetaria al sector privado. Va a seguir siendo el sector público. El presidente de la República, el jefe del sector Ejecutivo, es quien nombra a los miembros del Directorio. De esa manera, hablar de una privatización es totalmente falso. Estamos queriendo retomar de una manera técnica las decisiones de la política monetaria para precautelar la dolarización.