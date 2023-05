El alivio tributario que el Gobierno presentó ante la Asamblea para los pequeños negocios genera expectativa. Los expertos en el tema esperan que esta política sea sostenible en el tiempo y que esté acompañada de otras acciones para contrarrestar la informalidad.

Diario EXPRESO consultó a seis profesionales para que analicen la reforma al Régimen para Emprendedores y Negocios Populares (Rimpe).

Actualmente, están sujetas al Rimpe las personas naturales y jurídicas con ingresos brutos anuales de hasta 300.000 dólares. “Con la reforma se sustituye como sujeto pasivo a las personas jurídicas por las sociedades, concepto que es mucho más amplio y que incluye a aquellas y otras entidades con sustancia económica (fondos de inversión, consorcios, sociedades de hecho, etc., según la definición del artículo 98 de la Ley de Régimen Tributario Interno). Esta reforma amplía la base de contribuyentes sujetos al Rimpe”, explicó a Diario EXPRESO el analista y experto en tributos Pablo Guevara.

Guevara al igual que los otros cinco profesionales consultados resaltaron que con este tributo, los contribuyentes Rimpe con ingresos de 0 dólares a 20.000 dólares deben pagar 60 dólares de impuesto. Con la reforma, este grupo de contribuyentes se sujetará a una tabla progresiva de 5 dólares (ingresos anuales superiores a 2.500 dólares) a 60 dólares (ingresos anuales de hasta 20.000), los llamados negocios populares (ver cuadro).

La propuesta de la reforma corrige un error por el cual el impuesto superaba el total de ingresos cuando estos eran muy bajos, destacó Guevara.

Los gremios de producción también ven los logros de la propuesta. “La reforma es positiva. Antes, los pequeños emprendedores, si no generaban ingresos, igual les tocaba pagar la cuota de $ 60. Esto los ponía en una situación difícil. La progresividad actual les permitirá tener más recursos a disposición del negocio”, indicó Juan Carlos Díaz-Granados, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil.

La visión de la presidenta de la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas, Patricia Moreira, también es positiva. Ella destacó que la propuesta va a generar un ahorro fiscal para el contribuyente, el cual puede ser destinado para su negocio y, por tanto, genera mayor capacidad de adquisición en el mercado.

Para otros expertos, la reforma es razonable. Sin embargo, consideran que es momento de dar unos pasos más allá, para también resolver problemas como la informalidad.

Santiago García, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, dijo que el Rimpe es un sistema simplificado de recaudación de impuestos que no busca una gran cantidad de recaudación tributaria, sino lograr una mayor cultura de pago de impuestos. “Por lo tanto, la reforma alivia los pagos impositivos de los negocios populares, pero no se esperaría un gran impacto en la reactivación económica”, planteó.

La explicación de García va más allá. Señaló que el solo alivio tributario no es suficiente para solucionar otros problemas, como la informalidad, ya que no solo se debe a que los emprendedores quieren evitar pagar impuestos, sino que buscan un medio de subsistencia frente a la imposibilidad de conseguir un empleo, y a ellos también les afecta el excesivo número de trámites que hay para iniciar y mantener un negocio, aparte del problema que tienen para obtener un crédito formal.

Uno de los expertos consideró que faltó hacer cambios más profundos en beneficio de los emprendedores.

“Para los emprendedores el pago de impuestos se mantiene igual. Esta es un área donde se pudo hacer un ajuste. El hecho de que una empresa facture 300.000 dólares al año no significa que sea rentable o que tenga liquidez. En lugar de que el impuesto sea cargado al ingreso bruto, debería ser con base en las ganancias, porque estamos en un momento crucial de incertidumbre económica a nivel global”, señaló José Rivera, country manager de Libertad Academy, partner oficial de Libertex.

Rivera opinó igual que García: que una reforma tributaria no es suficiente para impulsar los emprendimientos. “Se requieren reformas laborales, que creen nuevas plazas de trabajo por horas. Un punto bueno es aumentar las firmas de los acuerdos comerciales, ello facilita adquirir materias primas lo que permite pagar menos aranceles al emprender”, manifestó.

Para el analista económico Jorge Calderón, hace falta dinamizar más la economía, que se den las reformas de las que siempre se habla, pero que por política no se han dado todavía. Por ejemplo, la reforma laboral, que no se va a dar porque las fuerzas políticas no están alineadas con la propuesta que han hecho. Falta mejorar la competitividad y buscar más inversiones. Es necesario revisar incluso las tasas de intereses, porque los tributos no son los únicos costos de una empresa.

Adicional a esto, Calderón resaltó que esperan que los cambios planteados tengan sostenibilidad en el tiempo, porque si las condiciones del país se vuelven complejas, el alivio tributario no va a dar los resultados esperados.

