Siete de cada 10 ecuatorianos no trabajan en lo que soñaban

El portal de empleo de Latinoamérica Multitrabajos presentó el estudio denominado “¿Trabajas en lo que soñabas?”, en el que concluye que el 69 % de las personas trabajadoras en Ecuador no ejerce la profesión que soñaba en su niñez o adolescencia.

“A los ecuatorianos les provoca frustración no poder trabajar en lo que soñaban. El 56 % de las personas trabajadoras expresa sentirse frustrado por no haber alcanzado sus sueños laborales, mientras el 36% señala que no se siente frustrado, ya que sus intereses cambiaron con el tiempo y ahora le atraen otras profesiones; el 8% restante no experimenta frustración porque cree que su sueño original era demasiado difícil de lograr”, explica el portal. En este contexto, el 89% de los talentos cambiaría su actual ocupación por la que soñaba en su niñez o adolescencia si tuviera la oportunidad; mientras que el 11% prefiere mantener su situación actual.

“Estos hallazgos nos invitan a reflexionar respecto a lo que lleva a las personas a seguir un camino alejado de aquello que proyectaban en la juventud y la satisfacción tanto laboral como personal”, explica Jeff Alejandro Morales, gerente Marketing de Multitrabajos Ecuador.

En Ecuador, el 77% de los talentos afirma no sentirse satisfecho con su trabajo actual, solo un 23% está satisfecho con el empleo que desarrolla actualmente. Entre quienes se identifican como mujeres, el 16% soñaba con ser médica; el 15% con convertirse en ingeniera; el 13% deseaba ser profesora; y el 12% aspiraba a ser cajera. ¿A qué se dedican actualmente? El 38% trabaja como vendedora; el 16% como profesora, cajera e ingeniera; y el 3% como médica, modelo y periodista. Solo un 2% trabaja como veterinaria, diseñadora y arquitecta.

Entre quienes se identifican como hombres, el 22% soñaba con ser ingeniero; el 10% con convertirse en futbolista y profesor; el 8% deseaba ser médico; y el 7% aspiraba a ser vendedor. Actualmente, el 42% trabaja como vendedor; el 21% como ingeniero; y el 13% como cajero. En un porcentaje menor se destaca con un 4% el desempeñarse como profesor.

Entre quienes no trabajan de algo relacionado con lo que estudiaron, el 33% se siente agradecido por tener empleo, aunque no sea en su área de formación o profesión soñada; el 25% se siente frustrado o frustrada por no ejercer en lo que estudió o soñó; y el 18% se muestra esperanzado o esperanzada y desarrolla su trabajo actual con la idea de explorar nuevas áreas y ampliar sus horizontes profesionales.

