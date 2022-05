El proceso de devolución del Impuesto a la Renta (IR), pagado en exceso en el año previo, se ha convertido en un reto para decenas de contribuyentes. Iniciar el trámite no solo implica enfrentar una larga espera -algunas personas denuncian meses de demora- sino el tener que lidiar con una etapa de incertidumbre por no saber si podrán contar o no con estos recursos.

El SRI aplica control de impuestos a las ventas por Internet Leer más

Cuando casi ha iniciado junio, las quejas por supuestos retrasos en acreditaciones han vuelto a saltar a las redes sociales, pues hay quienes aseguran ya haber esperado más de los 120 días que el Servicio de Renta Internas (SRI) tiene como tiempo límite para resolver cada trámite. “Sigo esperando desde el 30 de noviembre de 2021 que salieron favorables 3 resoluciones de pago de devolución, pero nada que depositan... ya va para 6 meses”, escribía el pasado jueves, en son de reclamo, Rolando, un usuario de Twitter. “A mi hija le deben hacer también esta devolución. Ya pasaron los 6 meses y no hay respuesta”, coincidía también Janneth Miranda, otra usuaria.

La espera, explicó ayer la contadora Jackelyn Coba, no solo es para las personas naturales, también lo es para los negocios que están a la expectativa de que los valores pendientes sean resarcidos. En su caso, dice, lleva el trámite de tres clientes, que, desde febrero de este año, pugnan porque se les acredite valores. “Son incluso pedidos de devoluciones del año 2019 y 2020 que se tuvieron que hacer por ventanilla porque fueron negados vía online. Pero estamos ya fines de mayo y ni siquiera tenemos respuesta de si nos van a aceptar o negar”, señala esta profesional, que a diario tiene que lidiar con este tipo de trámites. “Atraso siempre ha habido, pero este año en específico vemos que se están demorando mucho... antes tardaban de 20 días hasta un mes, no más”, dice.

El SRI te presiona a declarar y pagar, pero ellos no cumplen con su obligación. Ramiro Cedeño

Usuario en redes

Demandar la devolución vía digital siempre ha sido más ágil, pero ya ni este medio es una garantía, peor si uno quiere dar seguimiento al trámite.

“Si uno hace la petición por internet te dicen que no cuadra, que el valor que solicitas no es lo que está en la base de datos de ellos. Hasta el 2019 teníamos cómo corroborar eso, pero ahora ya no”.

Este Diario pidió al SRI un reporte de la situación, pero el ente recaudador se limitó a decir que todos los procesos, que inician con una solicitud, “se ejecutan en legal y debida forma”. El lapso de 120 días, puntualizó, es el tiempo límite para resolver el trámite, luego, dice, inicia un proceso de reintegro de valores, “conforme el flujo previsto para la efectiva acreditación de los fondos, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas”.

La recaudación tributaria cerró abril de 2022 con un crecimiento de 37 % Leer más

En lo que va del año han acreditado más de 97.000 resoluciones por un monto de $ 83’899.008,23, por concepto de IR. No obstante, no se refirió a cuántos trámites represados existen o si cuenta o no con la disposición de recursos.

Coba intuye que una falta de fondos o trabas para su transferencia podrían ser la causa. Es lo que, dice, le han respondido en el mismo SRI cuando llama a averiguar por sus trámites, “y porque creo que no hay justificación para la demora. Si tienen una plata forma que registra y cruza todos los valores, no debería existir tanta demora para la aceptación o aprobación de la devolución, menos la acreditación”.

EL PROCESO

TRÁMITE. El ingreso de la solicitud de devolución de impuestos deberá efectuarse a través de los canales presenciales o electrónicos, y la información se presentará de manera digital. Entre los requisitos está la solicitud y el haber presentado la declaración de impuesto correspondiente al ejercicio fiscal solicitado.

DESEMBOLSOS. El Servicio de Rentas Internas (SRI) señaló que, en lo que va de este año, la entidad ha podido acreditar más de 97.000 resoluciones por un monto de $ 83 millones por concepto de impuesto a la renta. No obstante, no establece el monto global que aún le queda por desembolsar.