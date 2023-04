Satisfacer una necesidad específica mientras se ahorra dinero y se cuida el medio ambiente es posible gracias a la compra de productos de segunda mano o usados, un mercado que, gracias al uso de redes sociales y otras plataformas digitales, registra un crecimiento mayor al 30 %, en el 2022.

Hoy en día, las personas pueden adquirir estos artículos a través de la compra-venta o el trueque. Estas actividades se han vuelto más comunes en internet (redes sociales), en grupos de WhatsApp y en espacios físicos como tiendas, ferias y puntos de encuentro común.

Hace tres años, Daniela Carrillo se adentró en este mundo por unas recomendaciones que encontró en la web. A raíz de eso ingresó a grupos de Facebook para hacer trueques en Quito. Fue así que buscó objetos que ya no usaba, sobre todo ropa, para cambiarlos por otras prendas o accesorios.

La actividad del intercambio de productos se convirtió en un estilo de vida para Daniela. Incluso, le ha ayudado a solventar necesidades. Por ejemplo, ha hecho trueques por un parlante y hasta por sesiones de psicología. Cuando no encuentra lo que quiere acude a tiendas de artículos usados. “Con estas prácticas, reemplazo lo que tengo y ya no me funciona. Así ahorro mucho dinero”, cuenta.

También la autogestión es importante para estas actividades. Mediante grupos de WhatsApp, las personas se organizan para fijar puntos de intercambio. Marlene Valencia empezó a trocar en la pandemia. Desde este año, ofrece la mecánica de sus papás en el sur de Quito para que, dos domingos al mes, las personas lleven sus productos sin ningún costo.

La gente acude con nosotros para ahorrar dinero o no contribuir al daño ecológico, también porque encuentran ofertas atractivas para ellos

Verónica Ruiz



Dueña de ERRE

En este lugar se reúnen personas para cambiar ropa y artículos de hogar que ya no usan. Hay quienes tienen productos nuevos de sus negocios y no quieren esperar hasta que se vendan. Una de ellas es Maribel Chávez, comerciante de productos de catálogo, que los ofrece a cambio de ropa o víveres. “Para el trueque el precio no importa, sino el interés que tengo por el producto. He cambiado protectores solares por aceite”, comenta.

¿Pero qué atrae a la población de los objetos de segunda mano? Según un estudio de ThredUP, una de las mayores plataformas de venta online de ropa, calzado y accesorios de segunda mano, lo primero es el ahorro. Hay quienes encuentran algo de segunda mano en buen estado y con un diseño que los cautiva, suficiente motivo para animarse a adquirirlo sin tener que comprar uno nuevo. Saben que una persona ofrece este artículo y que no es de una tienda con gran stock. “Yo no siempre compro ropa usada, pero hay unas prendas hermosas que parecen nuevas. Simplemente no me resisto y la quiero comprar. Además es una forma de ahorrar”, cuenta Samira Delgado.

Con la ropa de segunda mano puedo conseguir varias cosas bonitas a bajo costo, en vez de gastar un dineral por una sola prenda que capaz no vuelvo a usar.

Samira Delgado



Compradora guayaquileña

La oferta tampoco es limitada. Años atrás, tras vitrinas solo se exhibían ropa y zapatos, pero hoy la propuesta de acceder a electrodomésticos y otros artículos de hogar también está en auge.

Tendencia. Las ofertas únicas y limitadas incentivan este tipo de compras. Freddy Rodriguez

En el mercado Cuatro Manzanas, en Guayaquil, existen negocios que ofrecen ollas arroceras, planchas y licuadoras de segundo uso. Estos tienen precios desde los 5 dólares hasta los 40, dependiendo del estado del artefacto y la marca que traigan consigo. Comerciantes señalan que las Oster en buen estado las llegan a vender en 30 dólares o un poco menos “si es que el cliente regatea lo suficiente”.

“Los electrodomésticos me salen más baratos que uno nuevo. Además no los reemplazo por un buen tiempo, porque la mayoría de las tiendas que venden estos aparatos también los reparan. Así que aguantan un poco más”, dice Camila Jijón, quien compra en este mercado.

Según el estudio de ThredUP, el mercado global de estos artículos crece cada año. En el caso de Ecuador se evidencia que las ventas de artículos de segunda mano en comercios especializados han tenido un repunte, tras la caída en 2020 por la pandemia. Entre 2021 y 2022 registraron un crecimiento anual del 33%, según datos estadísticos del Servicio de Rentas Internas (SRI).

Variedad La oferta no se limita a prendas y accesorios, en mercados también se visibiliza electrodomésticos de segunda mano, como licuadoras y planchas para la ropa.

Es por eso que más negocios apuestan por el comercio circular, sobre todo en la moda. Estas tiendas son más comunes en diversas ciudades del país. Con la pandemia surgió la tienda Sphera (Quito), primero por redes sociales y hace un año en un espacio físico. Al inicio su dueña Daniela Jácome ofrecía ropa y accesorios propios. Hoy en día, cuenta con prendas de unos 20 clósets permanentes y de diversas clientas que llegan para ofrecer sus productos. Estos pasan por un filtro de revisión de la calidad de la tela, el estado de la prenda y la marca, que no es un condicionante. “Nosotros promovemos el comercio justo y pagamos la mayor cantidad posible por la prenda”, dice Daniela. En este local, los productos se venden entre 1 y 30 dólares”.

En Guayaquil existe buena aceptación por estos negocios, pero la inseguridad está obligando a algunos emprendimientos a volver a las redes, el lugar donde tuvieron su origen. Nicole Perdomo, de El Clóset de Todos, ha registrado un crecimiento constante en sus ventas, pero tiene previsto cerrar su local por la inseguridad. “Esa situación no me deja trabajar en paz, así que prefiero evitarlo”, asevera.

Ella dice que continuará con su negocio por internet; pues el comercio en línea representa el 80 % de su facturación mensual.

Vía virtual o física, TrendUp estima que las ventas de ropa usada, a nivel mundial, se duplicarán para el 2027, alcanzando los 350 mil millones de dólares, en comparación a los resultados del 2022. Por eso se espera que este mercado crezca 3 veces más rápido, en promedio, que el mercado global de ropa en general.

