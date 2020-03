El sector privado superó al público en inversión

La situación cambió. En 2016, el sector privado comenzó a invertir más que el sector público, según datos del Banco Central del Ecuador (BCE) publicados esta semana.

Según los resultados provisionales del BCE, sobre la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF), en 2018 (año más reciente disponible), el 68,7% de la inversión proviene del sector privado, lo que equivale a $ 18.898 millones de un total de $ 27.518 millones.

Es decir, $ 7 de cada $ 10 invertidos en el país corresponden a ese sector.

De 2012 a 2015, durante el Gobierno anterior, la inversión pública era la protagonista en la economía nacional.

En esos años, el Gobierno invirtió en infraestructura pero a fines de 2015 esa situación comenzó a cambiar debido a la caída del precio del petróleo en el mercado internacional. A inicios de 2016, el precio del barril del West Texas Intermediate (WTI) referencial para el petróleo ecuatoriano, se desplomó hasta llegar los $ 20.

Infografía. Expreso.

Esa época marcó un antes y un después para las materias primas en los mercados internacionales. Tras una década de altos costos, la nueva realidad ahora implicaba precios reducidos, lo cual incidía en las economías de América Latina, como la ecuatoriana.

Cuando Lenín Moreno asumió como presidente, uno de los anuncios de su primer ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, aseguró que el sector privado deberá tomar la posta al sector público en materia de inversiones y así convertirse en el motor de la economía.

Sin embargo, la situación no ha mejorado en materia de inversión, tanto pública como privada. Según las cifras del Central, 2014 fue el año de mejor desempeño en ese sentido. El monto invertido, tanto por el sector público como privado, ascendió los $ 27.684 millones. Esa cifra no ha sido superada hasta 2018 y en años siguientes la situación no ha mejorado, tras el programa que suscribió el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional, en febrero de 2019.

¿Cuáles son los sectores que más aportan? Al analizar la FBKF por producto, destaca la construcción como el sector más preponderante en la economía ecuatoriana, ya que representó en 2018 el 68,6% del total de la inversión, seguido en menor medida por Equipo y Maquinaria (23,8%); Metales y muebles (4,4%); Agricultura y Ganadería (2,8%) y, Servicios (0,5%).

Finalmente, las industrias con mayor participación dentro del total de la inversión nacional son: Administración Pública (17,1%), Generación de energía (16,6%), Manufactura (14,7%) y Actividades Inmobiliarias (10,2%).

No obstante, actualmente la construcción sigue contraída. La construcción registra una cifra de -3,9% en 2019 frente al año anterior, según el último reporte de cuentas nacionales del BCE.

Debido a esa situación, el Gobierno ha buscado estimular el sector a través de la entrega de crédito. En enero de este año, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que se emitió el primer Bono Social por $ 400 millones para la entrega de créditos para primera vivienda, sobre todo, enfocado en casas de interés social.