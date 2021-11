La exministra de Gobierno, María Paula Romo, ha vuelto a escena para hablar de la trama de corrupción cometida contra el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol). En el 2020, aún en funciones, lo hizo para denunciar las irregularidades que se habrían cometido para desaparecer $ 940 millones del portafolio de inversiones del seguro policial, pero hoy ha vuelto a la palestra pública para rechazar que se la quiera involucrar al caso. Según el exministro José Serrano, ella también es responsable del problema financiero que enfrenta la entidad, tras aprobar la renegociación de deuda externa que en el 2020 llegó a afectar el valor de los bonos que tenían al Isspol como uno de sus inversores.

El caso Isspol escala a rango ministerial al declarar Serrano Leer más

De denunciante a acusada por el exministro de Gobierno.

Sí y la denuncia la hace, probablemente el ministro más cuestionado por el tema del manejo del Isspol. Pero se trata de una maniobra política: el mezclarme a mi con este lodazal que yo descubrí y denuncié. Serrano mezcla los temas. Él se refiere a la negociación de la deuda externa, tratando de hacerla ver como algo irregular, algo similar a las operaciones que hemos estado denunciando.

Él, como digo, habla de la negociación de la deuda externa que hace el Ecuador. No es la negociación de bonos que hace el Isspol. Se refiere a la renegociación de la deuda que el gobierno ecuatoriano propone a todos sus tenedores a mediados de 2020. Una deuda de aproximadamente $ 17.500 millones, de los cuales el Isspol tenía que votar por un equivalente de $ 150 millones. Y sí, existe un acta donde en el Directorio (en ese entonces encabezado por ella) aprueba eso, tal como lo aprobaron los tenedores del mundo.

Serrano habla de una pérdida nominal en el valor de estos bonos del 50 %. ¿Se pudo evitar la aprobación?

Nosotros no apoyamos una operación ni ilegal, ni rara, ni fraudulenta, ni tampoco una decisión equivocada, sino cómo se explica que los tenedores que tenían 17.000 millones, todos dijeran que sí...Y lo hicieron porque las consecuencias financieras de no aceptar cuando la mayoría dice que sí es que una inversión se castigue todavía más. Pero aquí hay un detalle importante, nuestro voto, en la vida real, nunca se hizo eficaz porque el Decevale, en realidad, no tenía ningún bono del Isspol bajo su custodia como nos lo hicieron creer. En la vida real el directorio y yo no tomamos ninguna decisión de renegociar. Esos bonos ya estaban perdidos, en el bolsillo de Chérrez, en su custodio en Miami. Así que, en la práctica, el acreedor que termina votando por esa operación es Chérrez. Él (con el encubrimiento del Decevale) dispuso de los recursos como si fueran propios. No es que estaba administrando o actuando bajo instrucciones de Isspol.

Serrano está tratando de llevarme al mismo lugar en el que están todos los investigados, pero ese no es mi lugar mi lugar es el de la que investigó y la que denunció

A nivel jurídico en qué quedó esa negociación. Ahora sabiendo que esos bonos de forma subterfugia estaban en poder de Chérrez

A Nivel jurídico todos los acreedores del Estado ecuatoriano aceptaron... Hoy ese paquete de estafa, el dinero que manejó Chérrez suma $ 693 millones, de los $ 940 millones que en total reclama el Isspol. Eso, por una orden de un juez podría recuperarse, pero sino se recibirá cero, pero no por la renegociación de la deuda, sino porque Chérrez se los llevó. Es fundamental aclarar por qué le dieron 693 millones a Chérrez, y quiénes se pusieron de acuerdo con él.

Usted a dicho que la denuncia de Serrano es una señal de desesperación, ¿qué responsabilidad le atribuye a José Serrano?

Tenemos que ponernos a pensar cómo es que la Policía entrega $ 693 millones a una sola persona...¿ Porque es el genio de las finanzas, porque estaba demostrado que iba a multiplicar el dinero de los policías o porque efectivamente los que tomaron la decisión se estaban beneficiando de esto? Por eso es clave entender quiénes son las cabezas, los que podían tomar la decisión, los que podían detener este horror, quiénes estaban haciendo negocios con Chérrez, quiénes se hicieron de la vista gorda.

¿Y entre esas cabezas de las que usted habla está la de José Serrano?

Sabemos que Serrano condecoró a Chérrez cuándo fue presidente de la Asamblea Nacional. Si yo hubiera estado en la Comisión de Fiscalización esa mañana (donde Serrano fue indagado) yo le habría preguntado a quién más condecoró mientras fue presidente de la Asamblea para saber si era una práctica, o si llegó a condecorar a todos los que ayudaron en el terremoto. Tras la condecoración, había la posibilidad de pensar ahí en una conexión de alto nivel con Jorge Chérrez, pero hay otro indicio mostrado por el asambleísta, Fernando Villavicencio. Hablamos de un cheque que Chérrez paga a una persona del círculo íntimo del señor Serrano.

Una de mis preocupaciones es que el juicio al Superintendente Anchundia sirva para cerrar el caso y que con eso se quiera cortar la investigación aquí. A mi eso no me parece correcto.

Esta operación se dio en el 2014, ¿usted intuye que el señor Serrano pudo saber lo que pasaba y pudo evitar este desfalco?

Yo lo que estoy diciendo es a Chérrez le entregaron 693 millones de dólares, que Serrano conocía a Chérrez, que Serrano lo condecoró, que una persona de su círculo íntimo recibiólo que se sabe es un cheque de un cuarto de millón de dólares hace tres años. No me corresponden a mi las conclusiones, pero creo que son datos para entender qué papel pudo haber jugado Serrano en esto. No es él solo, hubo acción del Decevale, casas de valores, exdirectivos del Isspol y seguramente muchos más.

¿Si no hubiera estado Serrano, como exministro de Gobierno, habría sido posible esta trama? Eso habría sido posible sin una figura tan alta como la de Serrano?

Lo dije en la Comisión de Fiscalización que esto no habría sucedido si no habían grandes figuras involucradas cubriendo este atraco, estamos viendo y conforme pasan los días que habían informes. La Superintendencia de Bancos recibe informes diario de las operaciones, la Super de Compañías recibe reportes mensuales.

José Serrano y Víctor Anchundia comparecen en la Comisión de Fiscalización Leer más

¿Pero de Serrano hay algo en concreto que evidencie la irregularidad? Un informe, un recibo, una orden. Hay un cheque que habla de una conexión pero no habla de ninguna operación. ¿No hace falta tal vez mayor evidencias documental?

Yo diría que antes no había ninguna relación escrita segura...yo creo que esta relación del cheque es más poderosa que la condecoración. y por eso creo que esa es la gran noticia.

¿Cree que Fiscalía tendría elementos suficientes ahora para poder vincular a Serrano en este caso?

No conozco qué tiene Fiscalía en este caso. Pero la prueba que se tiene me parece que es suficiente para investigar a todos aquellos que se beneficiaron del dinero de Chérrez. Perdóneme, si sale un cheque de $ 100.000 para la mamita de Chérrez, él debe ser investigado. Eso es seguir la ruta del dinero. Cualquier beneficiario del dinero del isspol que estaba en manos de Chérrez tiene que ser investigado.

La semana pasada, cuando compareció ante la Comisión de Fiscalización, usted dijo que Víctor Anchundia, el actual Superintendente de Compañías, pudo haber tenido grandes omisiones, pero que hay otras personas de mayor rango a las que hay que apuntar. Eso suena un poco a descargarlo a él de responsabilidad.

Anchundia tiene altísimas responsabilidades. Pero yo tengo algunas preocupaciones. Una de ella es que en este relato, que en esta confusión y en esto que hay muchos interesados en armar, se diga 'aquí está el responsable del Isspol y es Anchundia'. Una de mis preocupaciones es que Anchundia sirva para cerrar el caso y cortar la investigación aquí. A mi eso no me parece correcto. A mi me parece que las omisiones del Superintendente son muy graves, pero creo que es más importante averiguar quién se quedó con la plata.

Es gravísimo que las autoridades de control no hagan lo que tienen que hacer, pero yo quiero saber a dónde fueron todos los cheques, el dinero que se pudo haber repartido a mucha gente. Me parece que hay que profundizar en eso y evitar que los responsables administrativos, que son los responsables por omisión, sirvan como un pretexto para decir ya se cerró el caso.