La falta de firmas de contrato para comercializar el banano este año, revive una vieja necesidad de la industria de tener una ley actualizada y que contemple nuevos mecanismos de comercialización que no solo se limiten a aceptar el pago de un precio oficial, sino un spot.

- El sector ha vuelto a caer en el mismo problema de todos los años. El precio spot (de mercado) está más alto que el oficial ($ 6,50) y eso está desmotivando a los productores a la hora de firmar. ¿Han fijado ustedes un nuevo plazo para hacerlo?

- No necesariamente. Aquí es importante aclarar algo. Es verdad, los nuevos contratos que se han firmado están entre el 25 y 30 % del total, pero en este momento aún tenemos otros contratos que están en vigencia, que están permitiendo que el flujo del comercio siga. En este momento tenemos entre 5,7 y 5,8 millones de cajas que tienen firmado un contrato. Es decir, todavía hay un porcentaje súper grande de fruta, y como todavía los volúmenes (de producción) no crecen, eso ayuda.

- ¿Eso permitirá que la fruta se siga comercializando mientras se llega a un acuerdo?

- Sí, lo que queremos es justamente eso, que se llegue a un buen entendimiento. Los productores deben saber que el spot tiene sus cosas positivas y sus riesgos. Podemos decir que en los próximos seis meses habrá buenos precios, que estos estarán por encima de lo normal, pero en los próximos seis meses no, porque el segundo semestre siempre es más complicado. O sea, hay que pensar en esos dos extremos para que las cosas lleguen a un buen entendimiento.

- Pero el pequeño agricultor vela por su renta. ¿Qué pasa si este decide no firmar? Es la advertencia que hoy se hace.

- Yo no puedo exigirles a los productores que firmen un contrato. Sin embargo, estamos tratando de que lleguen a estos acuerdos para que no haya ningún tipo de problema en la comercialización de la fruta.

Evitaremos que el banano se termine quedando en Ecuador

- No puede exigirles la firma, pero sí hacer que se cumpla la ley, que obliga a que se respete el precio oficial. ¿Cómo controlarán eso?

- Aquí el principal fin es evitar que la fruta se quede en Ecuador y estamos trabajando para que eso no pase. Estamos estudiando varias alternativas legales. No lo puedo adelantar ahora, porque esto es algo que debe ser analizado primero con el departamento legal. En años anteriores, los problemas siempre se han dado porque no se ha aplicado un real control, como se está teniendo ahora. Entonces ahí hacían lo que les daba la gana.

- Y justamente eso se ha dado porque, como usted dice, se tiene una ley desactualizada, una norma que durante años ninguna autoridad se ha atrevido a reformar. ¿Por qué no lo ha hecho usted?

- ... Después de 13 años, por primera vez, nosotros hemos sido los que hemos logrado ingresar a productores de la Fenabe (Federación Nacional de Bananeros) al Consejo Consultivo de Banano, donde se fijan los precios. Ellos, afortunadamente, llegaron a un acuerdo, mejoraron el precio. Sin embargo, como el precio del mercado ha estado mucho más alto, hoy tienen la duda de firmar. Sin embargo, yo sí creo que debemos cambiar la ley... Pero en esto, así como lo hicimos en el Consejo Consultivo, nosotros debemos tener el rol de facilitadores.

- Pero, ¿por qué se espera que este problema resurja cada año, para volver a pensar en ello?

- Nosotros siempre hemos estado con las puertas abiertas. Lo hemos planteado, pero en esto se requiere una mayor voluntad de ambos sectores, para resolver este problema que tiene muchos años. Nosotros actuamos como facilitadores, no es que como ministerio vamos a imponer algo. En esta coyuntura hemos estado conversando para que ellos generen propuestas, nos las presenten y nos sentemos a conversar. Ya existen unos borradores. Yo creo que en el próximo mes podemos empezar a debatir.

Se requiere de la voluntad de productores y exportadores para dialogar. Esta cartera no va a imponer nada.

- ¿Reformar la ley será una prioridad este año?

- Sí, por supuesto, será una prioridad, pero en este tema nos tenemos que sentar todos. Nos interesa que las partes se pongan de acuerdo, que se cree un buen entorno, para que la ley tenga la posibilidad de pasar en la Asamblea.

- ¿Enviarán el proyecto de reforma en este 2023?

- Esperemos que sea este año. Todo depende de la voluntad que tenga el sector. Al final, la decisión debe ser de la propia industria.

- Si dependiera de usted, ¿qué cambios recomendaría para resolver el tema de la contratación?

- Si en el mercado hay un precio oficial y un precio spot, deberíamos incluir en la ley la posibilidad de que el exportador y el productor elijan la forma: precio oficial o spot (la modalidad con la que se comercializa el 50 % del banano a nivel global.) Y si quieren un porcentaje, que agreguen un porcentaje, que lo ejecuten entre ellos y que las reglas sean claras para que entre las dos partes estén de acuerdo. De tal manera que cuando haya buenos precios se pueda aprovechar y cuando estén bajos se protejan, con base en el análisis que ellos hacen de cómo va a estar el mercado de un año para otro.