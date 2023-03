La caída del Silicon Valley Bank y el Signature Bank ha cambiado el panorama y podría hacer que la Reserva Federal (Fed) frene su decisión de seguir aumentando los tipos de interés (un cuarto de punto o medio punto). Si antes el alza dependía solo de la evolución de los datos de inflación y empleo de EE.UU., los expertos económicos creen que una inestabilidad financiera podría motivar un mayor análisis del ente regulador. Un incremento, se advierte, podría evitar que las ‘aguas se calmen’, impulsar el fortalecimiento del dólar y con ello generar un efecto sobre economías que dependen de esta moneda, entre ellas la de Ecuador.

Así lo explica Fausto Ortiz, exministro de Economía, quien cree que de haber un impacto para el país, este podría llegar a través de la moneda. “A nosotros, que tenemos la moneda norteamericana, nos interesa saber si (con esto) el dólar se va a fortalecer o se va a debilitar”. Una apreciación, explica, encarecería los productos que Ecuador exporta.

No obstante, los analistas no creen que este impacto se dé o que existan mayores consecuencias. Aclaran que esta inestabilidad financiera no se compara para nada con la crisis financiera del 2008, que fue originada por un fraude en la venta de cartera hipotecaria.

Para el analista económico Santiago Mosquera, la corrida de estos dos bancos “es bastante localizada, y no necesariamente permeará al sistema financiero americano en su conjunto. Este problema es el típico caso de una corrida bancaria en la que los activos del banco pierden calidad y/o liquidez por razones específicas”.

La Reserva Federal, el Departamento del Tesoro y el organismo regulador acordaron el domingo garantizar los depósitos de todos los clientes del californiano Silicon Valley Bank (SVB) y el neoyorquino Signature Bank, tras la quiebra de ambos, así como ofrecer al resto del sector una línea de préstamos que evite nuevas tensiones.

En un contexto de subidas de tipos de interés y temores de recesión, Silicon Valley Bank llegó a sufrir cuantiosas retiradas de fondos, por lo que se vio obligada a buscar efectivo. En el intento de reforzarse, la firma anunció la venta de una cartera de bonos del Tesoro americano por un valor de 21.000 millones de dólares. La operación le supuso unas pérdidas de 1.800 millones de dólares. El escenario originó la caída de acciones.