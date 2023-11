Los productores de banano se oponen al precio spot

Se quiere satanizar la vigencia del precio mínimo de sustentación, se asegura que no permite el desarrollo del sector; pero la historia muestra lo contrario, dijo en una rueda de prensa Segundo Solano, presidente de la Asociación de Productores de Banano de El Oro.

Solano destacó que la regulación del precio de la fruta tuvo sus inicios en 1938 y si esto fuera un freno para el desarrollo las exportaciones del banano no hubiera llegado a ser, como si lo es, el segundo producto no petrolero que más se exporta. Las ventas al mundo de enero a septiembre son de 2.845,1 millones de dólares. El incremento en monto en relación al 2022 del mismo período fue de 17,4 %, según las cifras del Banco Central de Ecuador.

Los productores no están de acuerdo con que rija solo el precio spot, que es el que se paga en el momento de la negociación sin contratos, tomando en cuenta la oferta y la demanda. "En la actualidad, quienes solo buscan crear confusión con criterios antojadizos, respondiendo a intereses perversos, piden eliminar la vigente Ley del Banano, les decimos no, al negocio bananero sin dios ni ley, porque ninguna parte del mundo se podrá formalizar un negocio sin establecer un marco regulatorio y un ente encargo de hacer respetar las leyes y los compromisos. Hacemos un llamado a la nueva Asamblea Nacional de Ecuador a no permitir esta vejación a nuestro sector que genera cerca de 2 millones de plazas de empleo directos e indirectos", señaló Solano.

A las nuevas autoridades les presentan ocho propuestas para solucionar la crisis del sector.

PROPUESTAS

1.- Creación de un Fondo de Contingencia con el descuento de 5 centavos de dólar por cada una de las cajas exportadas para comprar los excedentes de banano el momento que se contraiga la demanda de fruta en los mercados de consumo.

2.- Que el Ministerio de Agricultura y Ganadería establezca un modelo de contrato bananero único, modelo, patrón, obligatorio de ser adoptado por todos los compradores de la fruta el momento que formalicen la compra - venta de cajas con sus productores proveedores.

3.- Que el Ministerio de Agricultura coordine con el Ministerio de Energía y Minas, medidas que permitan abaratar el alto costo del galón de aceite agrícola, porque al momento su precio bordea los 6.5 dólares, cuando hace poco tiempo el aceite agrícola nacional utilizado tenía por precio $ 1.80.

4.- Que el valor de las multas por siembras ilegales y más ingresos del MAG sean destinados para investigación del Fusarium R4 y más plagas y enfermedades que amenazan la sobrevivencia de las plantaciones bananeras del Ecuador.

5.- Que el MAG haga respetar en forma integral la legislación bananera, especialmente lo relacionado al pago del Precio Mínimo de Sustentación y lo atinente a la normativa que obliga a todos los comercializadores comprar a los pequeños bananeros mínimo el 10% del total de sus exportaciones semanales.

6.- Que las diferentes estructuras y más bienes de la UNA (Unidad Nacional de Almacenamiento) sean rescatados para ponerlas al servicio de los agricultores.

7.- Que sean cambiados todos los funcionarios del MAG de libre remoción, en particular los de la Subsecretaria con asiento en Guayaquil y preferentemente quienes controlan la Dirección de Posicionamiento Estratégico de Musáceas, por ser una instancia determinante para regular y controlar el negocio bananero. Que dichos funcionarios sean reemplazados por personas capaces, honradas y responsables, a los cuales preferentemente los tenemos en la provincia de El Oro.

8.- Que desde el MAG se promocione la organización gremial de los agricultores, incentivando y apoyando su participación en las ferias internacionales y en todas los eventos relacionados a la comercialización de la fruta ecuatoriana.

