"El precio de la papa y la cebolla se encarecen por las lluvias"

El precio del quintal de la papa se debe vender a 20 dólares, según los costos del Ministerio de Agricultura; pero en los mercados está entre los 27 y 32 dólares y eso motivó que se realice un operativo en el Mercado de Mayoristas, en Montebello, en Guayaquil, indicó a Diario EXPRESO el intendente de Policía de Guayas, Gonzalo Ortega.

En el control, que se realizó este jueves 8 de febrero de 2024, el intendente Ortega sancionó a nueve locales por no exponer públicamente el precio del alimento. El informe que detalla la falta va al área administrativa y a la comisaría municipal, donde deben determinar si se cierran esos locales por 24 o 48 horas, o le ponen una multa.

Los comerciantes se defienden indicando que la papa y la cebolla vienen caras por la lluvia y porque no hay suficiente oferta. "La autoridad tiene que ir al campo y ver cómo está la carretera por las lluvias, lo difícil que es sacar el alimentos hasta la ciudad. Hace 15 días, en el mercado de mayoristas el quintal estuvo a 35 dólares y antes se vendió hasta 50 dólares. Pero ese precio no lo ponemos nosotros, a mi me llega el saco de papa a 26 dólares y lo vendo a 27 dólares", manifestó Luis Vimos, comerciante del mercado de mayoristas, en Montebello, en Guayaquil.

Control.- El intendente de Guayas, Gonzalo Ortega, en operativo en el mercado de mayoristas, en Montebello, en Guayaquil. FREDDY RODRÍGUEZ

La inflación de enero de 2024 de la papa fue de 2,92 %, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC). Tal como publicó EXPRESO en otro artículo, el encarecimiento es porque se sembró tarde el alimento por mal clima. Las lluvias y la caída de cenizas afectaron al cultivo.

En el caso del quintal de la cebolla, esta se vende a 30 dólares, pero la que es de buena calidad; la que llega mojada está a 22 dólares.

El operativo también se dio en el área frutas: las 100 naranjas se venden a 12 dólares; pero es porque ahora no hay suficiente producción. En este caso, dijeron las autoridades, el precio está justificado.

