Los plazos en pólizas de seguros: puntos clave

Cuando los ecuatorianos contratan un seguro, de cualquier tipo, en ocasiones desconocen las fechas importantes que maneja su aseguradora.

Liberty Seguros tiene un listado de temas relevantes que los asegurados deben conocer. Es importante tener claro algunos aspectos.

Por ejemplo en qué momento cancelar la renovación de una póliza, si hay que avisar por escrito a la empresa de seguros y con que plazo mínimo de antelación hay que hacerlo. Y si existen en el contrato los plazos para anular la póliza.

Esta es una de las consideraciones que anota el experto internacional David Torío en su blog, donde habla también de los tiempos para los siniestros y su importancia para evitar “mayores daños sin razón justificada”.

Liberty Seguros de Ecuador “da los plazos más importantes que debes anotar en tu agenda para que tu seguro nunca te coja desprevenido”.

El CALENDARIO. Cada asegurado debe tener claro el calendario de seguros que contrató ya que de eso dependerá su cobertura, cuándo se activa la póliza y también una serie de tiempos que deben cumplirse.

Estos plazos, señalan, expertos deben anotarse, por ejemplo, en la agenda de los teléfonos para que salten en la alarma unos días antes del hecho, así estas pasarán inadvertidas.

Aunque ahora la tecnología ayuda, Equinoccial tiene por ejemplo un servicio en el país que al momento del percance, el dispositivo de monitoreo telemétrico instalado en el vehículo detectará el golpe y envía una alerta al centro de emergencias.

LA FIRMA DEL CONTRATO. Al momento de firmar su contrato y una vez dada la orden de pago, su seguro estará activo en el mismo instante.

Si hay un atraso en el pago, el tiempo que tardará su póliza en volver activarse es de 48 horas si ha dejado de pagar el recibo de tu seguro y vuelves a hacerlo.

“Como asegurado cuentas con un periodo que se estipula en el contrato de plazo para comunicar a la aseguradora cualquier siniestro. En el caso de haber sufrido un accidente y quieras activar la póliza con el fin de que el seguro se haga cargo, el asegurado debe contactarse con la compañías y comunicárselo en ese plazo, o la aseguradora podrá no atender la indemnización.

LOS PLAZOS. En el caso de recibir una cotización de seguro de Liberty Seguros tiene 30 días para decidir si la tomarás en cuenta. La aseguradora está obligada a mantener las condiciones que se ofrecieron durante ese plazo. Pasado ese lapso podrían cambiar las condiciones de la propuesta.

¿SI NO RENUEVAS? El asegurado tiene 30 días para poder informar a su aseguradora que no se renovará la póliza de seguro, siempre que no se trate de un seguro de vida. En el caso de no notificar con este plazo, la póliza quedará renovada automáticamente y la aseguradora podrá exigir el pago de la prima.

Si existe alguna diferencia entre la propuesta del seguro y la póliza que está recibiendo el asegurado dispone de 30 días para reclamar cualquier corrección. Pasado ese tiempo la ley entiende que ha aceptado el contrato con las condiciones que este incluye.

De acuerdo con las estadísticas de la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros (Fedeseg), en 2019 el sector cerró con una facturación de 1.797 millones de dólares en primas.

De ese total, $ 404,6 millones provinieron de la oferta de seguros de vida colectiva y $ 401 millones de primas de automotores, con crecimientos de 5,8 % y 0,3 %, respectivamente.

Las coberturas y los servicios también sufren mutaciones, por ejemplo, la compañía guayaquileña Ecuatoriano Suiza tiene una póliza de fidelidad que cubre a las empresas privadas de cualquier pérdida económica o de bienes a consecuencias de actos dolosos causados por empleados o contratistas del asegurado.