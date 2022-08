La petrolera Perenco informó que registró el Laudo adeudado a Perenco por parte de Ecuador en la División General del Tribunal Superior de la República de Singapur.

La deuda también está registrada en el Tribunal Superior de Justicia del Reino Unido, aseguró la empresa en un comunicado de prensa emitido este 26 de agosto de 2022.

La multinacional señala que esta acción, que está en consonancia con la estrategia declarada de Perenco de hacer valer sus derechos de pago en múltiples jurisdicciones, permitiría congelar las cuentas ecuatorianas en estas jurisdicciones y embargar los pagos comerciales y las cuentas por cobrar, a fin de satisfacer la deuda pendiente del laudo.

Perenco continúa con la estrategia anunciada el 1 de agosto de 2022 en la que la petrolera confirmó el congelamiento de todas las cuentas bancarias de Luxemburgo utilizadas por Ecuador para realizar pagos de cupones con respecto a sus bonos soberanos de 2030, 2035 y 2040.

Producto del laudo arbitral, Ecuador debe pagar $ 412 millones, aunque el Gobierno ecuatoriano ha señalado que son $ 375 millones, una cifra menor por daño ambiental.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ecuador espera aún un fallo de una corte de Nueva York para resolver montos que la petrolera debe en el país, específicamente con el Servicio de Rentas Internas (SRI). Se calcula unos $ 50 millones incluido intereses.

Según Finanzas, hay la intención por parte de Ecuador de pagar y el monto adeudado está presupuestado en su totalidad para 2022.

No obstante, Perenco señala que Ecuador todavía no ha hecho ninguna propuesta al respecto y, por lo tanto, la petrolera nuevamente "no le ha quedado más remedio que tomar medidas adicionales para continuar haciendo valer sus derechos de pago contra Ecuador en otras jurisdicciones".

Calificadoras de riesgo, como Standard & Poor's Y Fitch advirtieron en semanas pasadas a Ecuador sobre una posible degradación de la calificación crediticia, en caso de afectación a los pagos de deuda por las medidas que ha tomado Perenco.

Antecedente

Ecuador perdió el arbitraje solicitado por la petrolera en 2008, después de que el gobierno aumentara de 50% a 99% la parte que se quedaba el Estado ecuatoriano de las ganancias extraordinarias por el alza del precio del petróleo sobre el fijado en los contratos.

La medida tomada por el expresidente socialista Rafael Correa (2007-2017) arrinconó a las petroleras extranjeras al recortarles las ganancias y cambiarles el modelo para operar en la nación, beneficiando al Estado.