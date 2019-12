El oro y el dragado brillaron en Ecuador

No todo fue malo este 2019. Si bien la crisis de liquidez del Gobierno central detona en un decrecimiento del producto interno bruto (PIB), según proyecciones oficiales, y en una apurada aprobación de cambios tributarios (en especial), hay tres hechos relevantes para el desarrollo del país.

Por un lado está la ampliación de la profundidad del canal de acceso a las terminales marítimas del corazón de Guayaquil de 9,60 a 12,5 metros, la construcción de un puerto de aguas profundas (16,5 metros de calado) en Posorja y la primera exportación de oro y cobre a gran escala hacia distintos mercados.

Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria será publicada en el Registro Oficial Leer más

Con canal de acceso (por donde ingresan las embarcaciones hasta las terminales ubicadas en el Guasmo, Fertisa y la Trinitaria), más profundo llegan grandes barcos y con más carga, logrando disminuir los costos de las navieras. De hecho, hoy llegan barcos con mayor eslora (largo).

“Dragamos el canal en un año cuando estaba previsto hacerlo en dos, lo cual permite que las navieras puedan aprovechar de un calado de 12,5 metros un año antes de lo previsto. La profundidad era muy importante para la ciudad, el país y el sector”, señala Dominic De Prins, director general de la compañía Canal de Guayaquil. El dragado de profundización y mantenimiento está a cargo de la belga Jan de Nul.

Sergio Murillo, presidente de la Asociación de Terminales Portuarias Privadas (Asotep) y Javier Moreira, de la Cámara Marítima, señalan que con esto Ecuador entra en un nivel de competencia a nivel de la región permitiendo barcos de más de 10.000 TEUS (contenedores).

“Esta restricción que teníamos de 9,75 metros limitaba la capacidad que teníamos de competir y ahora vamos a poder entrar con los barcos de última generación, inclusive hace poco llegó un barco de Maersk de más de 340 metros de eslora”, señala Moreira, quien ejerció hasta mediados de mes la gerencia de CMA-CGM Ecuador.

El otro hito está en el oro. Lundin Gold realizó la primera exportación de concentrado de oro y barras de doré desde Ecuador. El primer envío de concentrado en ocho contenedores con aproximadamente 180 toneladas salió del puerto de Guayaquil el 8 de diciembre.

Ron Hochstein, presidente y director ejecutivo de Lundin Gold, dijo que “nuestro primer envío a la fundición de Boliden en Harjavalta, Finlandia, marca otro hito para Fruta del Norte y el Ecuador, ya que este envío representa la primera exportación de una operación minera a gran escala en Ecuador”.

Poco después, el 12 de diciembre, la compañía también envió sus primeras barras de doré hacia una refinería en Suiza. La puesta en marcha de la planta de procesos está entrando en su etapa final ahora que el circuito de carbono en lixiviación se encuentra en funcionamiento. El enfoque actual se centra en el incremento de las actividades de la planta de procesos hasta alcanzar la capacidad de producción y la recuperación de mineral esperadas para el segundo trimestre de 2020.

Y el 21 de diciembre salió el primer buque con concentrado de cobre hacia Tongling, China, extraído desde el proyecto Mirador (empresa Ecsa), en Zamora Chinchipe, desde TPG (Terminal Portuario de Guayaquil). Se proyectan 750.000 toneladas anuales.

Es la primera exportación de una operación minera a gran escala en Ecuador. Ron Hochstein

director ejecutivo de Lundin



Fueron mutiladas las reformas La propuesta de reducir los subsidios a los combustibles para equilibrar las finanzas públicas, golpeadas por el exceso de gasto del Gobierno anterior, no tuvo éxito.

En octubre se desataron las protestas que provocaron no solo pérdidas económicas a todos los sectores, sino también que el régimen de Lenín Moreno se retractara y diera marcha atrás.

En consecuencia se derogó el acuerdo con el alza del precio de los combustibles y se envió a la Asamblea Nacional un paquete de reformas económicas para recaudar más dinero. El primer intento también fracasó. El segundo pasó, pero con cambios que apenas le significarán alrededor de 600 millones de dólares más a Finanzas.

La mayoría de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley de Simplicidad Tributaria. Entre los temas que fueron aprobados están tarifa del 12 % de IVA para los servicios digitales, reducción del ICE para las cervezas artesanales, ICE del 10 % a planes pospago de telefonía celular, aumento del ICE al 10 % para cerveza industrial, tarifa IVA 0 % para flores, follajes y ramas, IVA 0 % a tractores de hasta 300 caballos de fuerza, tiras reactivas para medir la glucosa, bandas de insulina, marcapasos. Se aprobó el ICE progresivo a las fundas plásticas, el gravamen se aplica en 2020 con $ 0,04 por funda, en el 2021 con $ 0,06.