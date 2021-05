El nuevo gobierno arma el rompecabezas de la reforma tributaria

Una tarea compleja que tiene que afrontar el presidente de la República electo, Guillermo Lasso, es la implementación de una reforma tributaria que ayude a recaudar más dinero para un Estado desfinanciado.

Tanto Lasso como el ministro de Economía y Finanzas saliente, Mauricio Pozo, han dado algunas pistas de los cambios que implementarán en materia de impuestos. En términos generales, según las declaraciones de las autoridades, los cambios se basan en tres puntos: no subir impuestos, simplificar el sistema y aumentar la base imponible.

A eso se suman las declaraciones del ministro de Finanzas entrante, Simón Cueva. El nuevo titular de la cartera de Estado señaló el pasado jueves que en Ecuador la mitad de la población vive, en promedio, con 550 dólares mensuales. “Todos los que ganamos más que eso somos parte del 50 % más rico de los ecuatorianos y estamos llamados a ser parte de quienes hagan el esfuerzo”, dijo Cueva.

No obstante, Cueva no ha especificado a qué se refiere con el esfuerzo de las personas que ganan sobre los 550 dólares. Lo que sí ha buscado dejar claro es que cualquier medida económica sensible se aplicará de manera consensuada con todos los actores sociales.

Para el tributarista Napoleón Santamaría, sería “peligroso” intentar incrementar la base impositiva a las personas que ganen sobre los 550 dólares. En Colombia, dijo Santamaría, las protestas fueron por tres motivos: cobrar IVA a servicios básicos, IVA en servicios funerarios y sumar más personas para que paguen el Impuesto a la Renta. “Ese fue el coctel del desastre”, dijo el especialista.

¿Quiénes podrían incorporarse al pago del Impuesto a la Renta? Santamaría cree que segmentos como profesionales o comerciantes. Sin embargo, asegura, no hay espacio para una reforma tributaria actualmente, después de las protestas en Colombia.

En Ecuador, las personas que ganan hasta los 934 dólares no tributan y deben quedarse sin tributar, opinó el especialista. Se debe pensar en otras opciones, como eliminar exenciones, o el impuesto a los altos patrimonios que ha sido recomendado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Para Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, si bien todavía hay que esperar los anuncios oficiales, una reforma tributaria en estos momentos no es la salida más viable, debido a la situación económica que atraviesan las familias del país. El ajuste, considera el analista económico, debe venir más bien del lado de priorizar el gasto público.

De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Ecuador está por debajo de la media de América Latina en cuento a recaudación de impuestos.

Multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han recomendado incrementar los impuestos.

Medidas tributarias anunciadas por Lasso

Bajar el IVA: El presidente electo Guillermo Lasso ha anunciado que se buscará bajar el IVA en cuatro feriados al año. El objetivo de la medida es impulsar el consumo y el turismo interno en el país, para reactivar la economía.

ISD: Otro de los ofrecimientos del mandatario electo es eliminar de forma gradual el Impuesto a la Salida de Divisas. La eliminación progresiva se debe a que genera una importante recaudación para las arcas fiscales. En el primer trimestre sumó 264 millones.