El New York Times se niega a pagar el nuevo Twitter Blue

El diario New York Times dijo el viernes 31 de marzo que se niega a pagar el nuevo Twitter Blue tras la reorganización del servicio de verificación anunciada en los últimos días por su propietario, Elon Musk, y que entró en vigor el pasado sábado 1 de abril.

En un artículo en el que anticipa con tono jocoso un "apocalipsis" en Twitter debido a los cambios en este sistema, el diario, que cuenta con 55 millones de seguidores en esa red social, dijo que no está dispuesto a pagar por sus cuentas institucionales.

Empresa del fundador de Twitter cae 19 por ciento en bolsa Leer más

El Times también ha comunicado a sus periodistas que no les reembolsará la suscripción a Twitter Blue, que provee la famosa marca azul junto al nombre de usuario, "excepto en casos inusuales en los que fuera necesario para trabajar", agrega.

La tecnológica anunció la semana pasada que el 1 de abril retiraría su sistema de verificación vigente y quitaría las marcas a los usuarios - incluyendo celebridades, periodistas y otras figuras públicas- que no paguen un prémium de 8 dólares al mes (precio de EE.UU).

Aunque el Times indica, citando un documento interno, que Twitter planea mantener la marca de las 1.000 empresas con más seguidores y de los 500 mayores anunciantes. Para las organizaciones en general, a partir de este día, exigirá 1.000 dólares mensuales.

Cabe señalar que el 1 de abril es "April Fool's" en Estados Unidos, una jornada similar a la del día de los Santos Inocentes en la que es típico hacer bromas y a la que se suman empresas e incluso medios que lanzan noticias inverosímiles para desmentirlas horas después.

Abbrevia.me, la inteligencia artificial que te describe según tu cuenta de Twitter Leer más

En todo caso, la búsqueda de la monetización parece estar volviéndose en contra de Musk, ya que el Times no es el único medio en rebelarse: Los Angeles Times, The Washington Post, BuzzFeed, POLITICO y Vox han expresado de una manera u otra que se trataría de un gasto publicitario, no asociado a la credibilidad.

También se han desmarcado celebridades con millones de seguidores, como el jugador de baloncesto LeBron James, que comentó un "no voy a pagar" suscrito por otras figuras conocidas.