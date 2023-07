¿Anuncios contradictorios? El sector empresarial está preocupado por la posible eliminación de beneficios tributarios que se ha mencionado para compensar la Ley para el Fortalecimiento de la Economía Familiar, que ya está vigente. El ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, aseguró que habrá un nuevo decreto ley tributario, pero que no incluye más impuestos, sino que tiene temas para “poder controlar mejor” el pago de impuestos. Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), conversó con EXPRESO sobre su inquietud.

La devolución de impuesto, un trámite digital pero con trabas Leer más

- ¿Cuál es su postura sobre posibles nuevos cambios en materia tributaria?

- Yo voy a conciliar dos posiciones. La primera es que en una reunión con el presidente (Guillermo Lasso)la semana pasada, él claramente nos aseguró que no habría más cambios tributarios, lo cual en ese momento nos dejó muy tranquilos al sector productivo. Sin embargo, en este momento preocupa la declaración de Francisco Briones (director del Servicio de Rentas Internas). El lenguaje que él utiliza es focalización de beneficios. Hay una inconsistencia en los dos mensajes. De lo que preocupa de esto es que no se puede volver un tema técnico de lenguaje. Debe ser un tema de fondo. El sector privado ha contribuido 1.200 millones (de dólares) en los dos últimos años, además de sus contribuciones regulares. No se le puede seguir atribuyendo al sector privado la carga de los errores administrativos o de los excesos administrativos acumulados en estos años en Ecuador.

El sector privado ha contribuido 1.200 millones (de dólares) en los dos últimos años, además de sus pagos regulares

- ¿Usted dice que hay una contradicción entre el presidente Lasso y el director del SRI?

Luz verde al decreto ley sobre impuestos, pero no a propuesta sobre zonas francas Leer más

- Esperemos que no. Esperemos que no sea algo profundo o implique una resolución porque efectivamente el presidente nos dijo que no habrá cambios en materia tributaria y en el ínterin hemos visto una publicación, porque no me ha dicho personalmente el director del SRI, donde Francisco Briones dice que habrá estas reformas o estos nuevos planteamientos. Esto parecería, en principio, ser una contradicción.

- Pero el Gobierno sí había anticipado que tomará medidas para compensar el ajuste en los ingresos tributarios.

- Le estoy comentado lo que sucedió en la última reunión con el presidente, donde él fue enfático en decir que no habría más cambios tributarios.