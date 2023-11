Líder de bananeros: “Hemos tenido al peor ministro de Agricultura”

El presidente de la Asociación de Bananeros de El Oro, Segundo Solano, explica la razón por la que su sector se sintió abandonado por el Ministerio de Agricultura. Adicionalmente da detalles de por qué se oponen al precio spot de la fruta (que depende de la oferta y demanda) y prefieren seguir con el precio mínimo de sustentación, que para el 2024 será de 6,85 dólares por caja.

- ¿Ustedes se oponen al precio spot del banano, por qué?

- El mercado internacional por lo general tiene su precio, no todo es spot, hay sus regulaciones. Los exportadores serios nos han dicho que venden mediante contratos y si dentro del país también hay contratos, no habría espacio para las exportadoras golondrina. Entonces hay más beneficio en que se siga con el precio mínimo de sustentación.

- Pero en el 2023 no todos los productores de banano firmaron los contratos.

- Los contratos ahora se deben firmar hasta el final del 2023. Yo tengo contrato, pero no se ha dicho que fue el sector exportador el que solicitó una prorroga tres veces, para que no se firmen los contratos. Después de marzo dijeron que ya no había contratos. La intención es que el productor acepte el precio spot. No es que el productor no se quiso formalizar, fue el mismo Ministerio de Agricultura con exportadores los que crearon el desfase. Lo mejor es el precio mínimo de sustentación, que marca el piso y no el techo, porque sí se puede pagar desde ese monto para arriba. El precio mínimo es de $ 6,50 y se ha llegado a pagar hasta $ 10 en este año, porque hay menos fruta.

- ¿Por qué están produciendo menos?

- Hubo cinco meses que nos pagaron menos del precio mínimo de sustentación y no hubo el dinero para que los pequeños productores fertilicen, y eso hizo bajar la producción. Antes una racima daba más de una caja y ahora con una racima no se completan los 41 kilos que debe tener de peso la caja. En esto también afectó el clima.

- En una rueda de prensa usted dijo que han tenido el peor ministro de Agricultura. ¿Se refiere a Eduardo Izaguirre?

- Sí, me refiero al exministro Izaguirre.

- ¿Por qué?

No entregó el apoyo necesario a los agricultores. En El Oro estamos abandonados. Se reunió con determinados grupos en la noche, en domicilios privados, con unos sacos de urea para tomarse una foto y mandar un escrito diciendo que está atendiendo a los bananeros, pero en la práctica no es así. Mire que se dijo que en julio de 2023 funcionaría el nuevo software del Ministerio de Agricultura y a la fecha nada. Y del código F no se ha logrado nada.

El contexto Los bananeros de El Oro se oponen al borrador de la nueva Ley de Banano que permita el precio spot, ellos quieren que siga el precio mínimo de sustentación. El precio spot depende de la oferta y la demanda que hay cada día. La Asamblea Nacional tiene que debatir la nueva propuesta.

- Se supone que eliminaron el código F para obligar a que todos los productores de banano firmen contratos para exportar.

- Las exportaciones siguen igual, con o sin contrato. Lo que refleja que no cambió nada. A los productores ni siquiera nos pasaron los nombres de las supuestas empresas fantasmas que exportaban banano. Entonces en esto faltó transparencia.

- ¿Por qué a la fecha no hay un ministro de Agricultura que digan que es bueno?

- Porque siempre lo ponen los agroexportadores.

- ¿Qué le piden al nuevo ministro de Agricultura?

- Que haga respetar la Ley de Banano. El precio de la caja de banano para 2024 será de 6,85 dólares, que no cubren los gastos de producción, pero que se cumpla y que no paguen menos de ese precio.

- ¿Cómo es que ese precio no cubre los gastos y ustedes siguen siendo bananeros?

- Por eso estamos planteando una compensación: descontar 5 centavos de dólar por caja exportada, para comprar los excedentes de banano, en el momento en que se contraiga la demanda de fruta en los mercados internacionales. Que se abarate el galón de aceite agrícola. Hay unas multas que el Ministerio de Agricultura cobra por siembras ilegales, ese dinero debe ser para investigación del Fusarium R4.

- Pero las autoridades anteriores del ministerio han dicho que no hay Fusarium R4.

- Lo que se autorizó fue traer plántulas que tienen resistencia a esta enfermedad, lo hicieron los grandes productores. Los pequeños no tuvimos dinero.

- Pero hay medidas de bioseguridad.

- ¿Quién lo hizo? Lo que se ha hecho es gestión privada. No hay control de nada, en la frontera con Perú están abandonados los arcos de fumigación.

- ¿Hubo ineficiencia?

- Sí, porque se quiere desaparecer a los pequeños y medianos productores de banano.

