Isspol recupera la disponibilidad de $ 291 millones de inversiones 

Un mes después, el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol) logra la disponibilidad total para acceder a $ 291 millones (en dinero en efectivo y bonos). Luego de una fallida inversión, los recursos fueron revertidos a las cuentas de la institución el pasado 24 de noviembre, pero una medida cautelar impedía su libre uso.

"Bajo el liderazgo del presidente de la República Guillermo Lasso y tras un arduo trabajo por parte del Isspol, hoy se dispuso el levantamiento de la medida cautelar de retención de los $ 291, 65 millones", anunció a través de un comunicado la Secretaría de Comunicación, la tarde de este 27 de diciembre de 2022. "Con ello se alcanza un logro histórico en la lucha contra la corrupción y se recupera la titularidad y la disponibilidad de estos recursos", se agregó.

Renato González, director del Isspol, explicó que con el levantamiento de la medida, "ya nosotros podemos hacer libre uso del efectivo que son $ 28,5 millones y que los bonos por más de $ 263 millones ya son plenamente nuestros. Podemos negociarlos si quisiéramos".

La gestión se consigue, luego de que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros solicitara el pasado 24 de octubre de 2022 al DCV, el depósito de valores del Banco Central del Ecuador (BCE), hacer una corrección de registros e inscripción contable y facilitar la devolución de recursos. Esto, luego de corroborarse que el DCV “cometió errores en el proceso de compensación y liquidación” de la negociación inicial de $ 327 millones que se dio en el 2015 entre el Isspol y Nats Cumco LLC de Citibank.

Según el ente, el DCV “no realizó la confirmación de la disponibilidad de los fondos por parte de Citadel”, la casa de valores (hoy en liquidación) por donde se intermedió la operación. Por eso, Isspol no recibió el pago habiendo entregado los bonos a Nats Cumco, en una cuenta de Picaval.

Esta transferencia no solo es la más alta dentro de un paquete de $900 millones de inversiones fallidas, que en un inicio reclamaba el Isspol, sino que es también una de las más cuestionadas por cómo se dio. Renato González, director del Isspol, en entrevista pasada con EXPRESO recordó que esta transferencia conocida como operación swap se efectuó el 30 de diciembre de 2015 en la Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG) “en un horario y una fecha (fin de año) inusuales, porque fue muy cercana a que se cierren las operaciones de Bolsa”.Pero no solo eso, también citó la irresponsabilidad que habrían tenido las exautoridades del BCE que llegaron a registrar dicha operación “de forma manual”, y también la culpa de anteriores administradores de la BVG, por no aplicar un control sobre esta transferencia. Dijo que Citadel declaró cero costo en el cobro de comisión, “algo que es ilegal, según la propia Ley de Mercado de Valores”.

De aquella operación restó un remanente: los $ 291 millones que por orden judicial fueron congelados en las cuentas del BCE y que hoy vuelven a ser oficialmente del Isspol.

La actual administración de la BVG, cuando ha sido consultada sobre el tema, ha argumentado que cualquier irregularidad que se habría cometido es responsabilidad de los anteriores administradores de la bolsa y no de la institución. Y que debe ser la Fiscalía la que investigue lo sucedido.