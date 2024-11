Industriales dicen que compraron un 76 % de la cosecha veranera de maíz de Los Ríos

Los productores del grano aseguran que las empresas no están adquiriendo el grano y eso les afecta económicamente

Los industriales presentan cifras para demostrar que sí están comprando el maíz y que no es como han señalado los agricultores, quienes han manifestado que no le están comprando el producto y que lo pagan a 15 dólares y no a 16,50 dólares que es el precio mínimo de sustentación.

Según la cadena de la proteína animal y mediante un comunicado de la Asociación de Productores de Alimentos Balanceados de Ecuador (Aprobal) señalaron que entre septiembre y octubre se han comprado 105.000 toneladas de maíz. "A estas compras se debe sumar la compra del sector informal, que alcanza 25.000 toneladas adicionales. Esto representa el 76 % de la cosecha veranera de la provincia de Los Ríos que se estima en 170.000 toneladas".

El boletín detalla que en diciembre 2024 y enero de 2025 saldrá las cosechas de las provincias de Orellana y Sucumbíos y se espera que el rendimiento sea entre 30.000 y 40.000 tone4ladas más.

Respecto al precio del maíz para la industria, el gremio indicó que hay una leve disminución, ha pasado de 21 dólares a 19 dólares el quintal seco y limpio. "Este precio no hay que confundirlo con el que recibe el agricultor por parte del comerciante, que es del maíz húmedo y sucio y que se ubica en alrededor de 15 dólares", indicó el gremio.

Sobre estas diferencias de opiniones entre productores e industriales el Ministerio de Agricultora y Ganadería no se ha manifestado, pese al pedido de los agricultores.

Las cifras que insisten en la importación

La necesidad de la industria, disminuida en estos meses por los cortes de luz, es de 110.000 toneladas mensuales, lo cual significa que, entre octubre de 2024 y marzo de 2025, es decir seis meses, se van a necesitar 660.000 toneladas.

Dado que, a finales de septiembre, el inventario de las industrias fue de 220.000 toneladas, la necesidad neta es de 440.000 toneladas hasta que se inicie la nueva cosecha, en abril del 2025.

La diferencia entre la necesidad de 440.000 toneladas de maíz y el total de producción esperada, de 200.000 toneladas, resulta en que se mantiene aún un déficit de 240.000 toneladas. Así con cifras el gremio está indicando que sí hay necesidad la importación del alimento.

En el pasado septiembre de 2024 el Ministerio de Agricultura y Ganadería dio la licencia para importar 95.000 toneladas de maíz, pero después del reclamo de los productores a los cuatro días retiró ese permiso.

Ahora se espera una nueva reunión de la mesa técnica, para determinar si habrá importación del grano y en qué cantidad.

