Comercio.- Este sábado 15 de octubre de 2022 abrió Old Navy en el Mall del Sol, en Guayaquil.

Las franquicias internacionales tienen en su radar a Ecuador como un buen mercado para sus marcas. Así lo indicó Antonio Burgos, director general de Ar Holdings, los franquiciados que abrieron hoy, 15 de octubre del 2022, la tienda Old Navy en Mall del Sol, en Guayaquil.

En una entrevista con Diario EXPRESO, Burgos destacó que tienen planes de abrir más tiendas de Old Navy y de traer otras marcas internacionales.

“En noviembre vamos a abrir la segunda tienda de Old Navy en Ecuador, será en Quito y para el próximo año no solo esperamos abrir más tiendas de Old Navy, sino poder traer otras marcas del Grupo Gap como son Banana Republic y Athleta; entonces en los próximos 4 a 5 años van a escuchar mucho de nosotros, con aperturas de tiendas en varios centros comerciales”, destacó Burgos.

Clientes.- Las personas hicieron fila en el Mall de Sol, en Guayaquil, esperando que abra la tienda Old Navy. Lina Zambrano

Agregó que Ecuador es un buen mercado para las marcas internacionales. Según sus estudios a los ecuatorianos les gusta la ropa de América del Norte y “esta fue la razón por la que abrimos primero en Guayaquil, con una inversión de más de 1 millón de dólares”, señaló Burgos.

Con la apertura de Old Navy se crearon cerca de 50 plazas directas de trabajo. Hay planes para invertir 10 millones de dólares en traer más franquicias.

Los inversores son de Centroamérica, se definen como empresarios disciplinados que no se detienen por la incertidumbre económica. Ecuador es el sexto país donde abren franquicias internacionales, de esas solo una se abrió antes de la pandemia en Costa Rica, las otras fueron después, en Guatemala, Panamá, República Dominicana y El Salvador. Burgos destacó que la pandemia y la falta de transportes en el pasado no los detuvo; son resilientes en invertir y siguen adelante creando plazas de trabajo, respondió por la pregunta de cómo se invierte en un momento en que la situación económica del mundo no pasa por su mejor momento.

Historia 1994 es el año en el que abrió Old Navy en Estados Unidos, ahora tiene 1.200 tiendas en el mundo.

Reiteró que la clave es la disciplina y tener el capital que permite resistir los baches económicos que pueden generar situaciones internacionales que no dependen de las decisiones empresariales, por ejemplo la falta de transporte para las exportaciones e importaciones que hubo en los meses más críticos de la pandemia del coronavirus, y sin embargo no detuvieron sus planes para abrir nuevas tiendas.