“El no saber la hora del corte de luz nos apaga las ventas”

Por cada hora que no hay luz se pierden alrededor de 12 millones de dólares. De manera que en un día el perjuicio equivale a 72 millones de dólares (cuando no hay servicio por seis horas), reconoce el Ministerio de Energía. Pero los dueños de los negocios dicen que la pérdida es mucho mayor, porque no solo se apagan las ventas con los cortes de energía eléctrica; además de eso hay negocios que enfrentan pérdidas económicas adicionales porque no hay un horario fijo para los cortes de electricidad.

El lunes pasado Guillermo Guerrero, gerente de Cerveza Porteña, preparaba 100 litros de la bebida artesanal, en el horario en el que se suponía sí contaría con energía eléctrica en el norte de Guayaquil. “En plena cocción para elaborar la cerveza ocurrió el apagón. La energía regresó nueve horas después. Como no se completó la cocción y el resto del proceso, perdí esos 100 litros de la bebida, que significaron 600 dólares de perdida económica”, contó Guerrero a Diario EXPRESO. En este caso puntual, no hubo atraso en la entrega del producto porque la planta tenía stock en la bodega.

Los dueños de los negocios en forma general se quejan porque no hay un horario fijo para las suspensiones del servicio. Sobre esto, Roberto Luque, ministro de Energía encargado, dijo que no han podido establecer horarios fijos diarios para los cortes en el país debido a que “el déficit diario es tan grande” que la Corporación Centro Nacional de Energía (Cenace) debe ir programando día a día cómo deben ser los cortes en cada empresa distribuidora de energía del país.

Las personas que trabajan en el sector de la confección también se quejan de que tienen doble afectación, por los cortes de energía y por no saber su horario específico.

“Estoy estresada con esto de que no se sabe la hora de los cortes de luz. Para comprar las telas, tengo que esperar que el proveedor me llame y me diga que hay energía y puedo ir a comprar”, indicó Mirta Freire, administradora de Dylan-Fitwear, que se dedica a elaborar uniformes para educación física, competencia y gimnasios. “Estoy atrasada en las entregas de los uniformes. Antes podía hacer 50, ahora con la falta de luz solamente hago 25. Mi pérdida económica es del 50 %”, señaló Freire.

Quienes se dedican a la confección gastan más ahora en la movilización para ir a comprar insumos, porque tienen que ir mínimo dos veces, al no saber a qué hora hay luz. “Normalmente gasto seis dólares en la movilización para ir a comprar los detalles que lleva un traje. Ahora mínimo tengo que ir dos veces y entonces gasto 12 dólares, porque la tienda no puede facturar si no hay luz”, relató la diseñadora de modas Natasha Wiesner.

Wiesner agregó que se suspendió un contrato que ya estaba por cerrar. “Era un traje de novia, seis vestidos para la corte y dos para las madres, pero la cliente me dijo que canceló el evento. Yo creo que fue por los apagones”.

Hay preocupación. “No saber la hora del corte de luz nos apaga las ventas. Vendo uniformes y es la época de inicio de clases en la región Costa. Por día pierdo más o menos 300 dólares”, manifestó la comerciante Alberto Tobar.

La organizadora de eventos María del Carmen Carrasco explicó que ahora en sus planificaciones incluye el alquiler de un generador eléctrico, lo que hace que suba el gasto de la fiesta.

Están perdiendo dinero hasta los clientes de servicios de telefonía, internet y televisión pagada, pues se quejan de que pagan la cuota mensual completa sin tener el servicio constantemente. Sobre esto, la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones dijo a EXPRESO que al ser un evento de fuerza mayor prolongado, no atribuible ni controlable por los prestadores de servicios, no cabe la figura de compensación por la intermitencia que se pueda presentar en las redes de telecomunicaciones.

Muy por el contrario, las operadoras han realizado sus mayores esfuerzos para mantener la continuidad en la prestación de los servicios, aplicando planes de contingencia que están diseñados para eventos esporádicos, no recurrentes, prolongados y de corta duración; generando inclusive afectaciones directas a los propios operadores, debido a costos no considerados para la continuidad del servicio.

Costos Si compran un generador eléctrico que funciona con gasolina súper el gasto al mes es más o menos de $ 400, según dueños de negocios.

Cámara de Comercio de Guayaquil

La Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) dijo que dado que la crisis energética no tiene una fecha de solución y que su tamaño evidencia que el origen tiene varias razones, es urgente reformular nuestro modelo energético y revitalizar el sector eléctrico nacional. “Abandonar el monopolio estatista y fomentar la participación del sector privado.

La Cámara subraya que en el corto plazo se requieren acciones coordinadas con el sector empresarial para minimizar el impacto negativo en la economía.

“Solicitamos total transparencia por parte de las autoridades sobre la situación real del suministro energético, para que el sector productivo pueda prepararse adecuadamente”, indicó la CCG.

El gremio enfatizó que urge contar con un cronograma claro y coordinado de cortes de energía, a pesar del desafío que implica, es indispensable para planificar las actividades económicas.

La CCG dijo estar presto a ser parte activa de la solución.

