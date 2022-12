A través del Decreto Ejecutivo 614, el presidente de la República, Guillermo Lasso, dispone eliminar el subsidio estatal del diésel que consumen las camaroneras del país, que tienen más de 30 hectáreas.

El combustible subsidiado se arraiga en industrias boyantes Leer más

La medida, que regirá a partir de las 00:00 de este 2 de diciembre, es una decisión "ética, responsable y con enfoque social", esto porque este tipo de ayudas debe ser direccionada "exclusivamente a los pobres", enfatiza la Presidencia en un comunicado. "Focalizar subsidios permite reasignar recursos a los grupos prioritarios y vulnerables, a través de inversión social".

Los nuevos precios para este conjunto de unidades productivas serán definidas por cada actor de la cadena de comercialización, según las condiciones de mercado, más los impuestos aplicables.

La eliminación de la ayuda a este sector se da en un contexto de debate de focalización de subsidios. Fue también uno de los acuerdos a los que el Gobierno llegó, en el marco del diálogo indígena. Un pedido en la mesa de Combustibles es quitar el beneficio a los que mas recursos tienen, más a esta industria que al año genera más de $ 5.000 millones en exportaciones, convirtiéndola así en la de mayor aporte para la economía del país.

Los indígenas han abogado por una eliminación total, no solo para el sector camaronero, sino también para el sector pesquero y de barcos turísticos. No obstante, sobre esto último, no ha existido un consenso ni pronunciamiento del Gobierno.

Según información reportada ante el Servicio de Rentas Internas (SRI), el costo del combustible para las camaroneras de más de 30 hectáreas, representa menos del 2 % de sus costos totales.

No obstante, eliminar el subsidio al diésel a este segmento, le significa al Estado un ahorro de $ 160 millones al año, dinero que, dice el Gobierno, se destinará ahora a inversión social.