La Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados (Cosede) dejará de invertir parte de sus recursos, en la compra de títulos valores que las empresas emiten en el mercado bursátil.

La entidad, que maneja el fondo de liquidez de la banca que se nutre de los aportes al seguro de depósitos de las mismas entidades, anunció la suspensión de su participación en procesos de inversión y financiamiento, como consecuencia de un replanteamiento de su política de inversiones.

Así lo dieron a conocer este 31 de marzo de 2022 las bolsas del país en un comunicado donde cuestionan la medida que, dicen, no haber sido notificada formalmente. Esta solo fue comunicada a intermediarios del mercado. La decisión, señalan, no responde a los objetivos de la entidad pública de aumentar su participación en el sector real, como estrategia para mejorar sus eficiencias administrativas. “La medida genera sorpresa a emisores privados y a las casas de valores autorizadas”, sobre todo porque no se habla del alcance que esta medida tendrá. No se establece el tiempo de vigencia que permita una adecuada planificación de recursos financieros de los emisores afectados por esta decisión”, se indica.

EXPRESO solicitó una entrevista a Bernardo Orellana, presidente del Directorio del Cosede, pero aún se espera una respuesta. La decisión de la entidad se da en un momento en que el mismo Gobierno intenta aprobar reformas que fortalezcan al mercado bursátil que, en los últimos años, ha visto afectada su imagen por el laxo control que existió sobre emisiones puntuales que derivaron en escándalos de corrupción. El caso Delcorp, junto a su relacionada Ecuagran, que emitieron títulos valores aún cuando su condición financiera se los impedía, fue uno de los más sonados. Sobre el tema, la Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG) ha preferido no hablar.

El Cosede ha venido participando durante algunos años en procesos de financiamiento de los sectores productivos del país mediante la adquisición de títulos. Arturo Bejarano, presidente de Kapital One y exintendente del Mercado de Valores, dijo también desconocer los motivos de la salida de la entidad, “pero es una decisión que me parece terrible para el mercado porque le resta liquidez, pero también es muy mala porque afecta la transparencia de la inversión de este fondo que finalmente se nutre del dinero que destina la banca para el seguro de depósitos. Son fondos manejados por una entidad pública, están sujetos al derecho público. El hecho de no invertir a través de bolsa, pues obviamente podría atentar contra la transparencia de sus inversiones”, dijo.