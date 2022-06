Floricultores denuncian presiones de manifestantes para obligarlos a sumarse al paro

El cierre de vías, en la provincia de Cotopaxi, que llevan a las fincas florícolas no es lo que más preocupa a empresarios de este sector, sino el reciente "ingreso violento" de manifestantes a propiedades privadas, como medida de presión para que sus trabajadores se unan a la manifestación

Así lo reportó la tarde de este 13 de junio de 2022 la Asociación de Exportadores de Flores (Expoflores) en sus redes sociales. "Manifestantes ingresan de forma violenta a fincas de Cotopaxi de los sectores José Guango, Lasso, Piedra Colorada, Guaytacama exigiendo a los trabajadores participar de las protestas", narra el gremio junto a la publicación de un vídeo.

🛑URGENTE | Manifestantes ingresan de forma violenta a fincas de Cotopaxi de los sectores: José Guango, Lasso, Piedra Colorada, Guaytacama exigiendo a los trabajadores participar de las protestas. @PoliciaEcuador @CarrilloRosero @LassoGuillermo @CeEcuatoriano @jcarlosaizprua pic.twitter.com/5z1b9GgMKP — Expoflores (@ExpofloresEc) June 13, 2022

No obstante, esa incursión ilegal no sería lo único, también se viene denunciando acciones vandálicas que afectan el libre ejercicio de actividad. "No solamente invaden las fincas, sino que bajaron las llantas de los buses para impedir que los trabajadores se puedan movilizar".

🛑NO solamente invaden las fincas, sino que bajaron las llantas de los buses para impedir que los trabajadores se puedan movilizar. @PoliciaEcuador @FFAAECUADOR @CarrilloRosero @MinGobiernoEc @LassoGuillermo necesitamos el resguardo de las autoridades URGENTE. pic.twitter.com/pZCxjS5Zlh — Expoflores (@ExpofloresEc) June 13, 2022

Las denuncias se dieron casi en el mismo momento en que representantes de varios gremios empresariales, como camarón, banano, brócoli, plátano, cacao y pesca, se alistaban para dar una rueda de prensa para rechazar de forma pública cómo se ha venido desarrollando la protesta, liderada por diferentes movimientos indígenas y sociales

"Rechazamos toda medida que atente contra el derecho al trabajo y la libre movilidad afectando, afectando a las actividades productivas que aportan al desarrollo del país, a través de la generación de divisas y empleo", señalan en un comunicado conjunto.

La Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) añadió en un comunicado que la provocación de protestas violentas, así como interrupción de la producción y servicios de transporte solo ponen en riesgo la necesaria estabilidad para el desarrollo de la actividad productiva e impacta negativamente en la recuperación del empleo del país.