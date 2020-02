“Es un error cerrar las cooperativas antes de intervenirlas”

Guido Escobar, máster y asesor jurídico de las Juntas del Campesinado de Ecuador, dijo a Diario EXPRESO que los más pobres necesitan de las cooperativas para no ser víctimas de los chulqueros, por lo tanto plantea que se deben reabrir las que se liquidaron.

- Usted señala que lo legal era intervenir las 500 cooperativas antes de cerrarlas, ¿pero, ya se hizo, qué queda por hacer ahora?

- A través de una autotutela administrativa, que es una figura del derecho público, restituir las cooperativas, porque son un dínamo que tienen las organizaciones sociales, para incorporarse al aparato productivo. El derecho público tiene este tipo de herramientas, para corregir sus errores.

- ¿Para reabrir la cooperativa cuál sería la vía jurídica?

- Veamos primero el defecto de la superintendencia, para ver la solución. Entre los diversos mecanismos que tiene el control gubernamental para revisar las actuaciones de las instituciones públicas y privadas tenemos el mecanismo de la auditoría, el examen especial, la inspección y la intervención. El último es el mecanismo que está previsto, en la legislación ecuatoriana, para las cooperativas y eso no lo hicieron.

- Entonces, ¿cuál es la vía?

- El derecho público tiene una vía que se llama autotutela administrativa, que sirve para corregir los errores en el hecho y en el derecho. Aquí se violentó el debido proceso, es decir, no conforme a la ley. Antes de liquidar tenían que utilizar el mecanismo de intervención, no lo hicieron. Se saltaron la intervención, que sirve para restablecer la salud financiera, y no tiene como propósito cerrar la cooperativa. En lugar de curarles la salud financiera, las mandaron al cementerio.

Las cooperativas de ahorro y crédito tienen unos 7,4 millones de socios. Son las que financian las microempresas. Por lo tanto se espera que las autoridades se manifiesten frente a las acciones legales que se han puesto, para reabrir las que fueron liquidadas, que son unas 500.

- ¿Con qué dinero se reabrirían las cooperativas?

- El dinero en el sistema cooperativa es de los socios, el Estado no pone un centavo. Entonces hay que recordar que al liquidar queda el patrimonio. Ósea se quedan con los edificios, se quedan con la cartera; que en este caso era bastante alta. La Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias puede ayudar a que se recuperen estas cooperativas.

- Pero encontraron muchas deficiencias en la gestión de las cooperativas

- Quiero dejar claro, no es que los dirigentes de las cooperativas eran de lo mejor. Pero, para eso son los organismos de control; y si vieron que había deficiencias debieron intervenir a la cooperativa, no liquidar. Debieron poner un administrador temporal hasta sanear las finanzas.

- ¿Usted ha solicitado a las autoridades que reabran las cooperativas liquidadas?

- Sí, hemos presentado junto a las Juntas del Campesinado acciones ante el Consejo de Participación Ciudadana, ante el Consejo de la Judicatura, ante la Fiscalía, ante la Contraloría. Se han presentado algunas acciones, pero no hemos tenido respuestas.

- ¿Cuándo lo presentaron?

- Más o menos hace un año y aún esperamos una respuesta. El artículo 213 de la Constitución manda a proteger el interés general y a través de la intervención se protegían los depósitos de las personas, es importante que esto se resalte.