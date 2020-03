Así como General Motors, Ford, Ferrari y Tesla analizan por estos días cambiar su giro de negocio para fabricar respiradores artificiales para ayudar a los enfermos de coronavirus, en el país algunas empresas adecúan sus instalaciones para generar los insumos médicos de mayor demanda, durante la emergencia sanitaria.

Sonnenholzner: "Los próximos 7 días van a ser los más difíciles para el país" Leer más

Hace dos semanas Wesco decidió paralizar su fábrica de pinturas, para junto a Pintulac, diseñar un plan que les permita elaborar alcohol antiséptico y gel antibacterial. Valeria Pinos, gerente de Marketing de Pintulac, menciona que los primeros 1.000 litros ya fueron donados y entregados este sábado 21 de marzo, al Comité de Operaciones de Emergencia (COE). Desde la próxima semana, sostuvo, sacarán más producto para la venta.

Para sacar adelante este nueva línea de producción, la industria tuvo realizar turnos con horarios reducidos y seleccionar al personal que habita cerca a la planta (ubicada al norte de Quito). A ellos, dice, se les ha dado las facilidades para llegar hasta la fábrica y se los ha dotado de implementos que precautelen su salud.

A esta iniciativa también se suma Corporación Azende, empresa cuencana que produce Zhumir. Esta suspendió el lunes pasado la elaboración de licor para ponerse a producir líquido antibacterial. José Santiago Méndez, director de Comunicación de la Corporación, mencionó que una parte de la oferta está yendo a donaciones, la otra es para dotar a las farmacias del país. "Sabemos que el tema de licores no es un tema primario, por ello, desde que se decretó la emergencia cambiamos la dinámica de trabajo para elaborar un producto base de alcohol al 70%", sostuvo.

En Guayaquil, Cervecería Nacional, trabaja en algo parecido. Es domingo, pero contra reloj se sigue haciendo trámites y adaptando una de sus instalaciones para fabricar el alcohol en gel, que será donado a todas las fuerzas del orden y personal médico.

Azende, productora de Zhumir, suspendió la producción de licor para fabricar líquido antibacterial. Cortesía

El Gobierno y la empresa privada se unen para "dar una mano, sin dar la mano" Leer más

No obstante, convertir las líneas de producción no ha sido un proceso fácil. Para algunas empresas ha conllevado hacer esfuerzos grandes para tramitar los permisos que requieren, como el registro sanitario. "No fue fácil, esto sigue en trámite, en nuestro caso hemos empezado a producir en vista de que contamos con todos los certificados que nos avalan este tipo de fabricación", dice Pinos.

De ahí un llamado para que las autoridades simplifiquen los procesos. "Creemos que en una emergencia sanitaria como la que vivimos, se debería agilizar aún más este tipo de trámites para que las empresas no tengan tantas trabas", añadió.