El fondo para subsidiar la compra de casas tiene recursos para 1 año

No todas las reservas de vivienda que se realicen en 2025, a tasas subsidiadas por el Estado al 4,99 %, podrán ser atendidas. El fideicomiso que sirve para financiar este programa habitacional de a poco se agota, apenas tiene recursos para un año.

¿Afectará de algún modo el cambio de billetes de $20 y $ 50 en EE. UU. a Ecuador? Leer más

Desde el 2015, el Estado ecuatoriano implementó un sistema de subsidio a las tasas de interés que se cobran por créditos hipotecarios a la población más vulnerable que busca acceder a una vivienda. En el 2019, este programa fue estructurado con fondos que alcanzaron los 540 millones de dólares, de los cuales apenas restan $ 105 millones, una cantidad que desde el sector inmobiliario, según se alerta, será insuficiente para apalancar nuevos proyectos.

EXPRESO solicitó al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) una entrevista para abordar este tema, pero por tema de agenda no fue concedida. Sin embargo, a través de un comunicado, la cartera de Estado asegura que estos recursos “aún son suficientes”.

Luego del año de fondeo que aún se tiene, dicen, existe la opción de activar una línea de crédito de $ 40 millones que, para el efecto, ofrece el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), “la cual será la siguiente fuente que capitalice el programa; es decir que de acuerdo con las colocaciones y uso de los recursos vigentes, se irán incorporando nuevos recursos al programa, esto con un enfoque de sostenibilidad a mediano y largo plazo”.

No obstante, esta noticia no convence a Joan Proaño, director ejecutivo de Constructores Positivos, un gremio que representa a unos 1.600 negocios de la cadena productiva de este sector. Lo ofrecido, dice, ya se viene anunciando desde hace un año y aún no se lo ha gestionado. Y de empezar a ejecutarse, asegura que esos fondos seguirán siendo insuficientes. “Ese es un monto que apenas sostiene el programa unos cinco meses más. Con eso no se soluciona nada. Un proyecto inmobiliario, desde que uno compra la tierra hasta que uno termina el proyecto, mínimo demora dos años. Para que un inversionista, los bancos, se metan a hacer un proyecto, mínimo tienen que decir: ‘Bueno, tenemos fondos de aquí a dos años’”, dice.

La sostenibilidad de este programa, que financia casas de menos de $ 100.000, es parte de las principales preocupaciones que tiene el sector inmobiliario, pues agrava el problema de financiamiento que ya tiene este mercado. Hasta octubre de este año, según cifras del Banco Central del Ecuador (BCE), la colocación total de hipotecarios, por parte del sector financiero privado, fue de $ 885 millones, un 11 % menos. De esa cantidad, $ 204 millones fueron para financiar viviendas de interés popular (VIP)y viviendas de interés social (VIS), a una tasa de hasta el 4,99 %.

Gran parte de esta caída se atribuye al desestímulo que ya tienen los bancos de colocar créditos en este sector, atados a un techo de tasas, que no les permite cobrar al real costo del mercado.

Paulina Viteri, presidenta de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda del Ecuador (Apive), sostiene que la preocupación que se tiene sobre la falta de fondeo de tasas preferenciales ya ha sido expuesta ante las autoridades. “Le hemos dicho al Miduvi que es necesario que el programa se mantenga fondeado, que encuentren recursos adicionales a más largo plazo para mantenerlo y con ello dar certeza a los actores que mueven esto”, dijo.

El Miduvi asevera que ya ha planteado al Ejecutivo la idea de incorporar al análisis otras variables, como el porcentaje de participación del Estado en el programa, esto con la finalidad de mantener la tasa, sobre todo al segmento más vulnerable, correspondiente a viviendas de interés Social (VIS).

Proaño, ante esto, dice que si bien la propuesta es viable, tampoco da tranquilidad al sector. “La banca desde el mes de junio planteó al Gobierno esta propuesta y les advirtió que no iban a pedir más fondos para colocar más crédito (preferencial) si no daban una solución. Ya han pasado siete meses y no dan respuesta, siguen analizando”, manifestó.

Standard & Poor's mantiene calificación de deuda de Ecuador tras nuevo canje Leer más

Los ofrecimientos, dicen, en nada aportan si no hay acciones concretas. La inacción sigue paralizando al sector, que es clave para reactivar la economía, por los 4,5 millones de empleos directos e indirectos que mueve.

Viteri recuerda que además de esta oportunidad, existe otra por la que deberían trabajar todos los gobiernos: acabar con el déficit habitacional, que en el país alcanza las 600.000 viviendas. “Y en ese sentido, esta es una herramienta clave que no solo favorece a un sector en particular, sino a la ciudadanía, a los ecuatorianos, a mejorar su calidad de vida”.

Otros datos de este mercado.

Hipotecarios. Según las cifras del Banco Central del Ecuador (BCE) hasta octubre, el Sector Financiero Privado colocó $ 681 millones, un 17,7 % menos. Si a eso se le suma el crédito con tasas subsidiadas por el Estado (al 4,99%), dice, la colocación alcanza los $ 885 millones, un 11 % menos.

Créditos VIS / VIP. El crédito a tasas preferenciales que la banca privada colocó para Viviendas de Interés Social (VIS) y Viviendas de Interés Popular (VIP) alcanzó los $ 204 millones a octubre de este año, eso fue un 22 %más si se lo compara con igual periodo del año pasado. No obstante, estas emisiones, dice el sector corresponden a ventas hechas el año pasado.

Déficit. Según cálculos de Constructores Positivos, el déficit habitacional de Ecuador actualmente está en 600.000 viviedas, de ahí la importancia de seguir promoviendo el acceso a casas, a sectores más vulnerables. Además de eso, es la vía en cómo se dinamizaría aún más la economía.

¿Quieres leer más contenido de calidad? SUSCRÍBETE A EXPRESO