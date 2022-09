Ecuador está invitado a la reunión de la Alianza del Pacífico, pero no asistiría si es que no hay progreso en el diálogo con México para firmar un Tratado de Libre Comercio donde el camarón, atún y banano tengan beneficios arancelaria. "La próxima cumbre de la Alianza del Pacífico será en noviembre. Hay una votación unánime de los países de invitara Ecuador como miembro pleno a esa cumbre, sin embargo si no tenemos el acuerdo bilateral con México antes de noviembre no asistiremos". dijo Juan Carlos Holguín, canciller de Ecuador, en una entrevista con Teleamazonas.

Enfatizó que es no implica una presión para ningún país, no se trata de llegar a un acuerdo sin analizar bien cada punto. Holguín destacó que conversa con frecuencia con las autoridades mexicanas y hay constante colaboración de parte de México, por lo tanto se espera llegar a un acuerdo antes de noviembre.

Precisó que existe un pre acuerdo en banano y atún y que es posible que al momento en el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, no tenía a la mano. "Banano y atún desde nuestro punto de vista ya no es tema irritante, el de camarón sí es y en este caso Ecuador entregó una propuesta hace un mes".

Agregó que se respetan los intereses políticos que tiene México, igual Ecuador va a hacer respetar sus intereses en caso de que alguna decisión afecte los intereses de un sector productivo.

Las declaraciones de Holguín fue por las declaraciones que dio el presidente mexicano el pasado jueves 22 de septiembre de 2022, que dijo que en el caso del camarón y atún no han llegado a un acuerdo todavía con Ecuador y que existe queja de atuneros mexicanos de que no le permiten crecer, Ecuador los captura de cinco kilos, y que esto provoca que ya no llegue al Pacífico mexicano, tal como lo ha venido informando Diario EXPRESO en varios artículos.

López Obrador también señaló que lo mismo sucede con el plátano de Ecuador, "no hemos llegado a un acuerdo porque tenemos que defender a los plataneros de Tabasco", indicó el presidente mexicano.

A raíz de estas declaraciones reaccionaron los gremios de pesca de Ecuador, la Cámara Nacional de Pesquería (CNP), la Asociación de Atuneros del Ecuador (Atunec) y la fundación Grupo de Conservación de Atún (Atunec) invitaron al presidente mexicano a informarse de los datos científicos que tiene la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT).

Los atuneros ecuatorianos reconocen que hay una pesca incidental de especie joven, pero ello no afecta a la pesca de México. Enfatizaron que la pesca principal de Ecuador es del barrilete y la México es la aleta amarilla.

Los gremios también detallaron que ellos pescan alrededor de la Reserva Marina de las Galápagos; al sur, dentro y fuera del mar territorial del Perú, entre noviembre y marzo; en el Pacífico central y al norte, alrededor de la línea ecuatorial compartida frente a Ecuador y Colombia.