El director de Airbnb en Europa, Oriente Medio y África, Emmanuel Marill, aseguró este martes que su plataforma de alquiler vacacional es partidaria de "regular la especulación" e insistió en que quieren "formar parte de la solución" que frene el impacto que tiene el turismo en el aumento del precio de la vivienda.

Bruselas quiere que las plataformas como Airbnb sean más transparentes Leer más

En un debate organizado por el Comité de las Regiones sobre un proyecto de dictamen que busca regular la actividad de las plataformas de alquiler de corta duración en Europa, como Booking o Airbnb, Marill defendió que esta regulación debe ser "muy concreta y muy modular".Además, consideró que tiene que aplicarse únicamente sobre aquellos propietarios que tienen un parqué turístico de vivienda para no que afecte a los arrendadores pequeños que solo alquilan unos días o semanas al año su residencia principal.

Marill justificó, en declaraciones a EFE, que el problema del acceso a la vivienda de las personas en ciudades muy afectadas por el turismo no depende de estos pequeños propietarios pues "si una familia alquila su casa unas semanas al año no está quitando ningún piso del mercado inmobiliario". Asimismo, el director europeo de Airbnb explicó que es importante que la regulación sea "proporcional" en dos dimensiones: para el propietario y para las ciudades, pues, en opinión de Marill, habrá ciudades que consideren "urgente" esta regulación y otras que "no la necesitarán".

REGULACIÓN DE LAS PLATAFORMAS DE ALQUILER VACACIONAL

La propuesta presentada por el CdR pretende brindar a cada territorio herramientas que permitan encontrar un "equilibrio adecuado" entre la creciente demanda de alquiler turístico y el impacto que tiene en el aumento del precio de la vivienda.

Durante el debate, los líderes regionales y locales manifestaron su preocupación por la creciente demanda de viviendas asequibles en las grandes ciudades y por el efecto que tiene el flujo de turismo "excesivo" en el precio del alquiler.El proyecto de dictamen del CdR reconoce que los alquileres a corto plazo repercuten de forma positiva en las pymes (pequeñas y medianas empresas) y en las economías locales, especialmente en las zonas rurales, pero pone el foco en el impacto que genera en el acceso a la vivienda de los residentes.

"Con este dictamen queremos regular la actividad de alquiler de corta duración, sin dejar de lado la importancia de los ingresos complementarios que genera esta actividad, teniendo siempre en cuenta los intereses públicos y los intereses de otros turoperadores", aseguró el presidente del Consejo Regional de Veneto (Italia), Roberto Ciambetti, que es quien ha elaborado la propuesta.El turismo representa más del 10 % del producto interior bruto (PIB) de la Unión Europea (UE) y da trabajo a 26 millones de personas, expuso Ciambetti, por lo que consideró necesario "definir un modelo común eficiente y transparente" que sea "capaz de contrarrestar las prácticas ilegales y las formas de competencia desleal".

Por ello, los líderes locales y regionales incidieron a lo largo del debate en que las plataformas de alquiler vacacional deben proporcionar a las autoridades competentes de los distintos Estados miembros acceso gratuito a sus datos y una mayor transparencia para controlar su actividad.El director general de Relaciones Exteriores del Govern de las Islas Baleares, Antoni Vicens, explicó a EFE que desde el nacimiento de estas plataformas de alquiler vacacional, el turismo en el archipiélago "ha aumentado de forma ininterrumpida"."Este debate que hemos tenido hoy es muy importante en el archipiélago, ya que hay que tener en cuenta que tenemos una gran actividad turística y tenemos también muchos problemas de acceso a la vivienda por parte de los residentes", señaló Vicens.

Asimismo, el delegado para la Unión Europea de la Generalitat Valenciana, Joan Calabuig, sostuvo que el objetivo de la Comunidad Autónoma que representa es el de hacer "compatible" el alquiler de alojamientos de corta duración con los derechos de los residentes y con la posibilidad de que no se generen alteraciones en el mercado que "dificulten el acceso de los jóvenes a la vivienda". La adopción final de este proyecto de dictamen está planificada para la sesión plenaria del Comité de las Regiones del próximo mes de marzo.