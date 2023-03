Lo que debes saber del Salario Digno

Marzo es un mes de mayores ingresos. Para este mes no solo se espera el pago del Décimocuarto Sueldo; ciertos trabajadores, con menor paga, también podrán recibir el Salario Digno, aquella compensación que fue creada para cubrir la brecha que hay entre el salario mínimo ($ 450) y el costo de la canasta familiar ($ 763,44), esto con el fin de proteger al trabajador y su familia.

EXPRESO dialogó con los abogados laborales, Tito Palma y Lenín Duque, y con el analista económico, Jorge Calderón, para entender los alcances de este beneficio y despejar las dudas sobre quiénes deben recibirlo. Aquí una guía:

¿Cuál es la diferencia entre Salario Básico Unificado y Salario Digno?

Salario Básico Unificado es la retribución mínima que debe percibir un trabajador de su empleador por la prestación de sus servicios, realizada dentro de la jornada ordinaria de trabajo. Es fijado cada año por el Ministerio del Trabajo, siendo actualmente $ 450 mensuales. El Salario Digno, por su parte, es la compensación que se paga al trabajador para cubrir la brecha que hay entre el salario mínimo ($ 450) y el costo de la canasta familiar.

¿Cuándo se aplica?

Se aplicará, si las empresas tuvieron utilidades el año pasado y si el empleado de ese negocio tuvo ingresos menores a $ 465,4.

¿Hasta cuándo se paga?

Hasta el 31 de marzo deben pagarlo las personas jurídicas o personas naturales obligadas a llevar contabilidad, que hubieren generado utilidades en el año 2022 o que hubieren pagado un anticipo al Impuesto a la Renta inferior a esas utilidades y que durante ese ejercicio económico no pagaron incremento alguno al salario de sus trabajadores.

¿Cómo se calcula el Salario Digno?

No es una fórmula tan sencilla. Para determinar que el trabajador no percibió más allá de $ 465, lo que obligaría el pago de la compensación, se deben tomar el cuenta el sueldo o salario mensual de 2022, la décimo tercera, décimo cuarta remuneraciones y fondo de reserva, el anticipo de utilidades que recibió el trabajador. Eso se multiplica para el número de perceptores del hogar. Si no se llega a la canasta básica, el empleador debe compensar.

¿Qué pasa si no se paga el salario digno hasta el 31 de marzo?

Si no hay reclamo de ningún trabajador ante el Ministerio de Trabajo, no sucederá nada. Pero la cartera de Estado puede iniciar auditorías sin previo aviso; de detectarse irregularidad, la empresa puede ser multada.