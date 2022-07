El representante de JIK S.A. reacciona al fallo de la Corte Constitucional que le niega la opción de entregar a CFN terrenos como dación en pago, para saldar una deuda de más de $ 5,5 millones. Él dice que seguirá peleando por su defensa.

- ¿Cómo toman este fallo?

- Como todo lo que pasa en este país. Acá las cosas se resuelven sin revisar el tema de fondo, los análisis contractuales directos, sin verificar cómo se dio todo. No estamos de acuerdo.

- ¿Por qué obligar a la CFN a tomar determinados bienes en dación en pago? En este caso los terrenos que ofrecen y que están en Santa Elena.

- Porque no tenemos dinero, pagamos hasta donde se pudo. Con el dinero de CFN construimos una planta para tratamiento de agua industrial, pero el señor Iván Andrade, presidente de CFN, no está informado bien o miente para hacernos daño. La planta no funcionó no porque no tuviéramos los permisos de uso de agua. Esos permisos existen.

No hubo favores con este crédito. Todo está sustentado. Se cumplió con todos los requisitos.

- ¿Desde cuándo?

- Desde el año 98, los permisos de concesión y autorización del uso de agua existen. Incluso un informe de la Procuraduría y certificados de Senagua presentados a la CFN, en ese entonces como condición para los desembolsos.

- ¿Y por qué no llegó a funcionar la planta?

- En 2011 arrancamos la construcción con todos los permisos de la entidad municipal, pero en febrero de ese mismo año, Interagua nos denunció ante Senagua, porque no quería que nuestro proyecto entre en operación, porque se veía perjudicado, esto sin ser autoridad, siendo una empresa privada, la operadora del agua potable de consumo humano y doméstico y no industrial. Desde ahí nosotros hemos vivido un calvario legal. Y no hemos podido operar.

- Pero ya han transcurrido 11 años. CFN también tiene el derecho a cobrar, es dinero de todos los ecuatorianos.

- Sí, siempre CFN nos ayudó con reestructuraciones, novaciones, pero en el 2019 que volvimos a pedir una reestructuración, esta no se dio. Pero es importante destacar que sí hemos estado pagando, aún sin estar operando. Desde el 2011 hasta el 2019 se han pagado 5 millones a la CFN, hemos hecho los esfuerzos para honrar nuestra deuda.

- ¿De eso cuánto es pago de intereses?

- Son 4,5 millones, pero es casi el capital prestado (6,2 millones).

- Pero ya ha transcurrido mucho tiempo es legítimo que la CFN empiece a cobrar el capital, pero no obligándola a recibir una dación en pago que ellos no aceptan.

- Como no teníamos recursos... la administración de ese entonces (con Juan Carlos Jácome como presidente) nos dijo que había una normativa que lo permitía. Pero a última hora la CFN sale con absurdos, se van contra su propia normativa y me niegan la dación.

- Según el banco son terrenos con imprecisiones en la medición de sus linderos.

- Hay un error de forma, no de fondo. Las 14 hectáreas tienen un avalúo catastral por 6,3 millones.

- ¿Pero ellos no están en derecho de decir qué aceptan y cómo recuperar?

- Pero cómo puedo pagar si ya no tengo recursos y no puedo poner a operar el bendito negocio porque el mismo Municipio de Guayaquil no me da el permiso para poder operar.

- Cediendo la planta, por ejemplo.

- La planta está en garantía y los terrenos también...pero incluso los terrenos están inscritos a nombre de CFN, desde el 2020. Cuando me dieron el crédito me los recibieron como buenas garantías y cuando se los ofrezco en dación, me la niegan.

- Tras el fallo, CFN puede rematar bienes, incluyendo la planta, para recuperar el dinero. Lo ha dicho. ¿Están dispuestos a aceptar esto?

- Si la CFN decide (embargar, rematar) es decisión de ellos pero está pagado con los terrenos. Están a su nombre. Con este fallo, la CFN tiene que decidir qué hacer, pero si se actúa ilegalmente nos defenderemos.

CONTEXTO

La Corte Constitucional acaba de dictar un primer fallo a favor de la CFN. El pasado 20 de julio acogió su pedido de acción extraordinaria de protección que deja sin efecto dos decisiones judiciales previas a favor de la compañía JIK S. A., que obligaban al banco a aceptar los terrenos que esta ofrece como dación en pago por una deuda de $ 5,5 millones que mantiene con la entidad.

Este no es el único proceso que deberá enfrentar la CFN. En instancia judicial hay otros diez casos que juntos suman $ 62,8 millones de créditos por recuperar. Entre los procesos hay otras acciones constitucionales pendientes; otros son de tipo civil, contencioso, y por daños y perjuicios.