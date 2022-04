Desde electrodomésticos hasta útiles escolares. La oferta que tiene el cliente ecuatoriano para acceder a crédito directo en las casas comerciales es variada y su demanda va en aumento.

En el primer trimestre de 2022, las casas comerciales realizaron 1,4 millones de consultas del buró de crédito para efectuar la transacción. Mientras que en el mismo período de 2021 se registraron 1,3 millones de consultas, según Equifax, empresa especializada en análisis de datos e información crediticia.

Es decir, al comparar ambos trimestres el porcentaje de consultas se incrementó en 7,7 % en 2022. El número de consultas al buró es la cantidad de veces que el almacén o local comercial evalúa la posibilidad de hacer una venta a crédito.

En Ecuador hay 156 empresas de retail que ofrecen esa opción, entre las que se encuentran las más grandes del país, según Equifax. Estas realizaron 5,7 millones de consultas en 2021.La provincia con más movimiento fue Guayas, con 1,9 millones de revisiones.

Corporación Favorita busca crecer en el segmento desde 2017 y este año amplía su campaña de difusión. El cliente puede comprar con crédito directo electrodomésticos, artefactos de audio y video, implementos deportivos, útiles escolares, lencería, perfumería, calzado, ropa, artículos para hogar, mascotas (no alimento).

Si bien el crédito está disponible en todas sus cadenas (Supermaxi, Megamaxi, Akí, Súper Akí, Gran Akí, Titán y Moblart), únicamente Titán ofrece la opción de pagar a plazos productos como víveres.

Otras se suman al mercado. Por ejemplo, la cadena Roland, que comercializa ropa, empezó a ofrecer crédito directo desde fines de 2021 y realiza pruebas en algunos de sus locales.

Mientras que desde 2019, Mundo Mac, tienda especializada en tecnología de la marca Apple, ofrece el servicio para productos como computadores, teléfonos, tabletas, entre otros, desde 2019.

Carlos Andrés Salame, vicepresidente comercial de Créditos Económicos, concuerda con los datos de Equifax y señaló que en este año la venta bajo esa modalidad creció entre 4 y 5 % si se compara con 2021.

En el mercado ecuatoriano cada vez hay más personas que acceden a tarjetas de crédito, las cuales son más exigentes a la hora de demandar crédito directo. “Cada vez nos encontramos con personas bancarizadas que buscan más su crédito a largo plazo”, aseguró Salame.

Sonia Zurita, experta en banca y evaluación de inversiones de la Escuela Politécnica del Litoral (Espol), explicó que las casas comerciales pueden cobrar el tope máximo de la tasa de interés que cobran las tarjetas de crédito en el país (16,77 % para abril).

En ese contexto, el cliente debe fijarse en la tasa de interés que le cobra el almacén frente a otras opciones como tarjetas de crédito. Para las personas no bancarizadas, el crédito directo es una buena opción, al tener restricciones en entidades como bancos o cooperativas. No obstante, la catedrática aseguró que si no hay disciplina, el cliente puede tener problemas de sobreendeudamiento.

En mayo de 2012, el expresidente de la República Rafael Correa prohibió la emisión de tarjetas para crédito directo de casas comerciales, debido al sobreendeudamiento de la población. Sin embargo, dos meses después la Superintendencia de Bancos señaló que no es ilegal que las casas comerciales otorguen créditos únicamente con la presentación de la cédula de identidad.