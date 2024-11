El anuncio de cortes de luz de 24 horas acecha a la industria

Tres sectores industriales de Quito, desde ayer hasta este jueves, tendrán un corte de energía eléctrica por 24 horas. Los apagones serán en las áreas de Santa Rosa, Inga Bajo y Sangolquí, lo que va a afectar a las empresas Alambrec, Expreso Novapan y Expreso Enkador, según el anuncio realizado por la Empresa Eléctrica Quito.

El Ministerio de Energía y Minas de Ecuador explicó en su red social que es posible hacer un corte de energía eléctrica a las empresas por 24 horas, sin que eso afecte a los hogares, porque existen alimentadores eléctricos que son exclusivos para las industrias.

Aunque se dice que el corte es de 24 horas para empresas que tienen generadores de energía, esto no significa que no va a afectar al ciudadano de a pie. “Desconectar a la industria por 24 horas afectaría profundamente al empleo y la economía de las familias ecuatorianas. La industria no son solo empresas: son personas, ciudadanos y vidas que dependen de su estabilidad”, opinó María Paz Jervis, presidenta de la Cámara de Industrias de Pichincha y de la Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE).

Su rechazo lo hizo público el pasado sábado, a través de redes, esto tras una reunión del Comité Asesor Permanente de Energía que reunió a autoridades y empresarios para conocer la gravedad de la crisis y el pedido de un nuevo apagón industrial. “Seguimos exigiendo información transparente y oportuna, es indispensable contar con planificación y previsibilidad”, indicó María Paz Jervis.

La situación de las hidroeléctricas

De acuerdo a un informe del CEE, que fue difundido en redes, en la reunión se conoció sobre la mala situación hídrica de las hidroeléctricas y los problemas de sedimentos en lugares con mejor caudal, lo que impiden el proveer de energía eléctrica.

Se consideraba que Mazar se estaba recuperando, el domingo 10 de noviembre de 2024 la cota fue de 2.153 metros , el nivel mínimo que requiere es de 2.111 metros. Aunque en 44 semanas ha tenido 16 semanas con mínimos históricos.

La situación no es fácil, en la Central de Agoyán y San Francisco hubo que hacer una limpieza del embalse por sedimentos; en CT Esmeraldas hubo un daño en el motor del calentador de aire regenerativo; en CT Anibal Santos TG1, el daño aún está en revisión y en CT Santa Elena III existen problemas mecánicos.

Allí se pide más de las empresas, ya que “no existe apoyo de toda la industria, que no se someten a reducción de potencia y tiempo de ahorro”. El déficit actual del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) es de 1.080 KW.

La conclusión de CEE es que la situación energética es grave y la percepción es que las soluciones a corto plazo son casi nulas, “el Estado espera que el sector privado genere, invierta en autogeneración para sobrellevar la crisis, y las soluciones de compra y alquiler darán un alivio en el mejor de los casos a inicios del 2025”.

Este Diario intentó hablar con Jervis y otros líderes gremiales de la cámara de Industrias y Comercio de Guayaquil para conocer detalles sobre esta orden de desconexión industrial, pero por temas de agenda, se excusaron de dar una entrevista.

Empleados de vacaciones

Hay empresas que aún no cuentan con un generador eléctrico y han tenido que mandar a sus colaboradores de vacaciones, como una medida para no despedirlos. Un ejemplo de esto es Nutec, su gerente Jorge Luzoriaga, dijo a EXPRESO que compró un generador que llegará a fin de noviembre desde China, por lo tanto tuvo que mandar a 25 de sus colaboradores de vacaciones.

Luzoriaga destacó que el kilovatio hora es más caro con generador a combustible, cuesta 0,18 dólares; mientras que el servicio de la empresa eléctrica es de 0,09 de dólares, es decir que el costo se duplica, por lo tanto se espera una compensación de parte del Gobierno, para no tener que encarecer el producto final.

En el caso de la empresa Reysac, su presidente Xavier Durán, comentó que el generador para su compañía llega en diciembre y que para comprar los cables que requiere tuvo que ponerse en una lista de espera, pero ya los tiene.

Aunque entiende la situación y considera que el Gobierno no puede solucionar este problema en un día, sí mencionó que las máquinas de su industria para funcionar necesitan calentarse 3 horas, por lo tanto los cortes sí han afectado su producción.

