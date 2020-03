“Las cooperativas superan en depósitos a los bancos medianos”

Si no tuviéramos riesgo en los intermediarios financieros no sacáramos tanta normativa para mitigarlo, pero ese no es un riesgo inherente al sistema financiero popular y solidario, sino a otros factores que pueden afectar a todos. No hay debilidades particulares que uno pueda señalar en un sector. Hay otros actores del sistema financiero que en realidad deberían llamarnos la atención: la banca pública, por ejemplo.