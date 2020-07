La conmovedora carta de Juan Sebastián, el segundo hijo de Alvaro Noboa

La carta fue publicada por Juan Sebastián, el segundo hijo de Álvaro Noboa Pontón, excandidato a presidente de la República y principal del Grupo Noboa.

"Se ha vuelto de cancheros andar cargándosele a 'Alvarito'. Estaba viendo una entrevista de David Reinoso (humorista) con Luis Vivanco, a quien respeto por ser de los pocos periodistas de investigación del país, y mientras Luis se le reía a David por decir que ha votado por mi padre y votaría en el futuro por él, me topé con una realidad. Por sus ocurrencias y posts hay un grupo grande de personas que quieren calificar de bobito y loquito a mi padre. No los culpo. Los entiendo incluso".

La carta continúa: "Los hace sentir superiores intelectualmente burlarse de alguien que está en el ojo público e incluso se ha lanzado a la presidencia. He visto a algunas de “las grandes mentes del siglo XXI” hacer lo mismo y está bien. Quién soy yo para privarlos de un ratito de comedia. Ahora yo les pregunto algo. Saben quién es Álvaro? Dejemos a un lado un ratito a Alvarito y repasemos un par de datos de Álvaro".

¿Sabían ustedes que Alvaro no heredó sus empresas?, señala Juan Sebastián, uno de los hijos de Alvaro Noboa graduado con honores fuera del Ecuador. "Sé que suena inverosímil la pregunta que les planteo, porque así se empieza a derrumbar el argumento de que simplemente es un heredero que no corrió riesgo alguno en su desarrollo como profesional. Él le compra la herencia a la segunda esposa de mi abuelo y queda hundido en deudas gigantescas que tuvo que pagar a lo largo de su vida con el sudor de la frente y su ingenio en situaciones de presión extrema. Deudas que si no hubieran sido cumplidas, lo habrían quebrado económicamente (y solo económicamente porque conozco su carácter y eso es inquebrantable).

-Imposible! muchos dirán. Especialmente las personas que han sacado un préstamo para un negocio y saben la presión con la que vives día a día sabiendo que si no lo pagas, es el techo de tu casa lo que has hipotecado. Imaginen solo por un segundito escalar esa montaña y todo lo que dejas de tí para lograrlo. Imagina ahora, haber generado lo suficiente en los negocios que hiciste crecer, para pagar las deudas que asumiste y en medio de ese sentimiento de satisfacción personal sentir un llamado de Dios(si en alguno crees).

“¿Pana si ves todas las empresas que has hecho crecer y las nuevas que has creado, todas las vidas que has cambiado generando empleo y el reto que has logrado vencer? Ya mira quiero que arriesgues todo eso y trates de ayudar a cambiar el país que esta colapsando.” Debo admitir que en este punto a mí se me cae el argumento que tenía para defender la cordura de mi padre. Solo un loquito haría algo así. Personalmente creo que no hay nada mas sucio que la política ecuatoriana. Sin embargo ahí estuvo.

Yo me quedo con Álvaro (1/2) pic.twitter.com/bHcifb1ggo — Juan Noboa (@jsnoboa) July 4, 2020

(En la época de Rafael Correa). "Qué hizo el Abogado mientras el resto de grandes empresarios y políticos del Ecuador hablaban mal de Correa en los huecos de sus casas en Samborondón y Cumbayá" ¿Bajó la cabeza, se escondió y transó como muchos de ellos lo hicieron con miedo y humillación? "Nada carajo así no es Álvaro. Lo enfrenta públicamente. Se le llevan mas de cien millones en activos pero ni un céntimo de su carácter. Eso el no lo sabe negociar. Muchos somos valientes cuando tenemos poco que perder pero no es ahí que se mide el valor".

Continía indicando que "tal vez sea en parte por haber enfrentado la muerte cuando fue secuestrado y torturado o tal vez sea por haber tenido de padre y mentor a Luis Noboa Naranjo, pero Álvaro no está hecho de lo mismo que el resto de nosotros".

El top 5 de las exportadoras bananeras Leer más

Es diferente, agrega. "Parte de esa excentricidad se ve reflejada en sus posts distintos por decir poco y los enfrentamientos a huracanes que no me gustan en lo personal para ser honesto, pero jamás van a quitar la calidad de hombre que es y la pureza en sus intenciones de transmitir al mundo la valentía y el positivismo que lo han sacado adelante".