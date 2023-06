En el último año, Ecuador ha logrado un registro histórico de exportaciones no petroleras, alcanzando los 21 mil millones de dólares, frente a las exportaciones petroleras con $11 mil millones; y esa tendencia se mantiene en lo que va del 2023. Con el fin de incrementar la oferta exportable de otros productos, como los orgánicos, la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) llevó a Madrid a 10 empresas nacionales a la Feria Organic Food y Eco Living.

Ecuador fue el único país invitado de América Latina en esta exhibición comercial, lo que demuestra la relevancia que tiene la producción ecuatoriana en el mundo. Más de 350 expositores españoles y de otros países europeos se dieron cita en el evento.

Felipe Ribadeneira, titular de Fedexpor, explicó el objetivo de participar en estos eventos para el crecimiento económico del país y consolidar su presencia en el mercado internacional. “Es un orgullo para nosotros porque somos el único país con stand dentro de esta feria promocionando varias marcas. Este trabajo se ha llevado a cabo en colaboración con el Banco de Desarrollo de América Latina, a través del programa Green Circular, para que estas medianas y pequeñas empresas, con filosofía de economía circular y sostenible, se internacionalicen y tengan su primer vínculo de comercio exterior”.

Entre los productos orgánicos ecuatorianos que se exhibieron se encontraban: chocolate, pitahaya, té de guayusa, galletas, panela, snacks de verduras, premezclas para pancakes, y cosméticos. También hubo un espacio dedicado a mostrar la gastronomía nacional, que estuvo a cargo de reconocidos chefs ecuatorianos que residen en Madrid.

“En el mundo orgánico hay que hacer mucho todavía y, como nosotros somos un poco el emblema del chocolate orgánico ecuatoriano con 42 sabores diferentes que tenemos actualmente, estamos en esta feria abriéndonos a nuevos mercados. Exportamos nuestros productos a Alemania, Francia, Reino Unido, España y Bulgaria, y buscamos ingresar al mercado italiano”, manifestó Álvaro Viniegra, gerente de Paccari Premium Organic Chocolate.

En el ámbito de la cosmética natural, Ecuador está comenzando a abrirse más campo en el exterior que en el mercado local. Según uno de los expositores ecuatorianos, el país necesita posicionarse más como procesador de materias primas. "La participación en esta feria es la manera más rápida de contactar nuevos clientes, reforzar relaciones con los que ya tienes, conocer nuevas tendencias del mercado, evaluar la competencia y detectar qué podrías mejorar para tus productos. (...) Normalmente, Ecuador es conocido por la exportación de materias primas como el camarón, banano y cacao. Por lo tanto, necesitamos trabajar más para destacar lo que podríamos hacer con el procesamiento de nuestras materias primas, entregando nuevos productos de calidad", destacó Julio Zambrano, representante de la marca Soko que elabora cosméticos a base de ingredientes naturales como bálsamos, desmaquillantes, cremas corporales, labiales y semielaborados de cacao. Estos productos llegan a mercados europeos, norteamericanos y Japón.

Durante el primer trimestre del año, Ecuador lidera en exportaciones no petroleras no mineras, con un crecimiento interanual del 5%. En valor exportado, este rubro alcanzó los $4.757 millones de dólares, lo que representa el 64% del total exportado. Dentro de este grupo, los sectores que más envían mercancías al extranjero son: el sector de acuicultura y pesca, que representa el 48%, y el sector agrícola-agroindustrial, que representa el 42%. El resto se compone de manufacturas.

Los acuerdos comerciales son claves

Para el crecimiento de la economía del país es importante promover más acuerdos comerciales que permitan que los productos ecuatorianos lleguen a otros países de manera más ágil y en un entorno más estable. Así lo afirma el representante de los exportadores: “el convenio con la Unión Europea es un éxito absoluto, hemos sostenido la oferta de productos exportables de una forma importante y se ha crecido más de 5 mil millones de dólares en los últimos 5 años”, señaló Ribadeneira.

No obstante, reconoce que falta mucho más por hacer en comercio bilateral para que Ecuador gane más competitividad, sobre todo porque no se han aprovechado las oportunidades. “Actualmente seríamos un gran proveedor para Estados Unidos, si hubiésemos firmado en su momento el acuerdo comercial, debido a que no solo exportaríamos los 3 mil millones de dólares, sino que fácilmente estuviéramos exportando 10 mil millones de dólares a ese país. El promedio de los aranceles agroalimentarios termina siendo del 25 al 35%”. En ese contexto, se convierte en una desventaja para el país, “ya que seguimos detrás de competidores como Costa Rica, Perú, Chile y Colombia que 9 de cada 10 dólares exportan protegidos con acuerdos comerciales”. Pese a esto, Ribadeneira se muestra satisfecho con el reciente acuerdo firmado con China, pues Ecuador se beneficiará “pasando de 4 de cada 10 dólares a 6 de cada 10 dólares”, aumentando su participación en el mercado asiático.