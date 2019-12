“El 2020, año para ahorrar con miras a invertir”

De cara al nuevo año, el principal interés es saber cómo nos irá con la economía. En virtud a ello hay dos formas de ver un vaso que está medio lleno: fijarse en lo que falta por llenarlo o aprovechar el líquido que está allí. Pasa lo mismo con el dinero. “Aunque los ingresos sean limitados, siempre hay oportunidad para ahorrar”, dijo a Diario EXPRESO Francisco Nazati, jefe de Banca Personas de Banco ProCredit.

- ¿Cómo cuidar la economía personal?

- Al terminar el 2019 en lugar de lamentarse por lo que no se pudo hacer, es mejor ver qué se puede hacer en el 2020. Es una buena oportunidad para empezar a ahorrar, hay que destinar una parte del décimo tercer sueldo, no importa el monto; lo importante es empezar a ahorrar. Cada vez que uno ahorra, ese dinero lo utiliza de mejor manera.

- ¿Con cuanto se abre una cuenta de ahorro?

- Va a depender de la institución financiera, pero más de una está dispuesta a abrir una cuenta con el monto que la persona disponga. E incluso ahora se puede hacer todo por Internet.

- ¿Cuál es el monto mínimo para el plazo fijo ?

Emprender: Hay que invertir más dinero y tiempo en entender al cliente Leer más

- En Banco ProCredit hemos bajado el monto, normalmente era de 5.000 dólares; ahora a partir de 1.000 dólares. Hay dos formas de ahorrar: En el plazo fijo no se puede retirar el dinero en cualquier fecha, en la cuenta de ahorro sí. En los fondos para emergencia se requiere poder retirar el dinero en cualquier momento, allí es mejor la cuenta de ahorro. En la meta de guardar dinero para dar la entrada para un carro o para una casa vale el depósito a plazo fijo.

- ¿Cuál es el interés en la cuenta de de ahorro y en el plazo fijo?

- En la cuenta de ahorro va entre 0,5 % y 1 % anual y esto es porque el dinero está a la vista y se retira en cualquier momento. En el plazo fijo depende del monto y del tiempo. A tres meses, un 3 %; a 6 meses, hasta 5 % y a un año, hasta 6 %. Es importante saber que a más interés, más riesgo; es directamente proporcional. Además antes de seleccionar la entidad se debe averiguar cuán segura es, qué calificación de riesgo tiene.

- Últimamente se habla más de invertir en fiduciaria.

- La inversión de comprar papeles de empresas no es un mal negocio, la rentabilidad puede ser más alta. Pero, allí juega mucho el conocimiento. Para las personas que cuentan con un monto importante de dinero, lo mejor es diversificar.

- ¿Qué pasa con las personas que ya han comprometido el décimo en pagar créditos?

- Al liberarse de un crédito no mande ese dinero al consumo, es mejor guardarlo en una cuenta de ahorro. Lo recomendable es pagar un poco más del mínimo de una tarjeta de crédito y no seguir consumiendo, porque se vuelve como una bola de nieve y llega un momento en que se vuelve impagable. Allí lo que hace la tarjeta es cortar el cupo.

- ¿Cómo ve la economía del 2020?

¿De dónde sacar dinero para invertir? Leer más

- El 2020 no va a variar mucho del año que termina. Una cosa es hablar de la macro economía y otra cosa es hablar de la micro economía, de la familia y de los hogares. Lo mejor es saber en detalle en qué se gasta el dinero. A veces las personas dicen: No puedo ahorrar. Entonces hay que preguntarse: ¿Puedo ahorrar energía, para pagar menos? Lo mismo con el agua. Se puede decir: No voy a ahorrar mucho con ello. Pero no importa el monto, el objetivo es ahorrar. Al momento de empezar esta cultura, todo se vuelve un hábito. También hay que preguntarse: ¿Cuántas veces estoy saliendo a comer a fuera? Hay que identificar los gastos suntuarios y ese dinero ahorrarlo. Guardando 20 dólares en 12 meses se tiene 240 dólares, es más de la mitad de un salario básico.

- ¿Qué es lo no se debe hacer?

- Patear la pelota más adelante como lo hacen los Gobiernos, estoy desfinanciado y pido un nuevo crédito. Eso es patear la pelota, en algún momento la situación va a golpear y se debe asumir. Es importante estar consciente que la dolarización nos hizo más consumistas y una economía no crece solo por lo que se consume, sino en función del ahorro que pueden hacer las personas. Entonces es fundamental que exista más crédito para la producción. Hay que ahorrar con miras a invertir.