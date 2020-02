Analista de Citi: “El coronavirus es un ‘shock’ de corto plazo”

Este 10 de febrero de 2020, Fernando Díaz, analista económico de Citi para Ecuador y el Cono Sur, estuvo de paso por el país para conocer de cerca cuál es su situación. El economista hace un repaso por los retos que debe enfrentar la economía.

- ¿Cuál es el escenario económico regional? Tomando en cuenta que se ha sumado el riesgo del coronavirus...

- La situación regional tiene muchas similitudes con la situación nacional. Obviamente Ecuador es una economía dolarizada y eso le hace un poco distinto a los países de la región. Pero en todos los países de la región vemos tasas de crecimiento bastante más bajas de las que vimos entre 2004 a 2014, 2015, cuando los precios de los ‘commodities’ (materias primas) cayeron sustancialmente (...) Respecto a la pregunta del coronavirus, es un ‘shock’ de muy corto plazo. Lo más factible es que tengamos una desaceleración de la actividad en el primer trimestre y en el segundo trimestre del año la actividad se recupere rápido. La demanda por los ‘commodities’ se va a recuperar y, por ende, va a ser un ‘shock’ transitorio, No hay motivos para creer que va a ser un ‘shock’ permanente.

- ¿Qué le hace pensar que será un ‘shock’ momentáneo?

- No es la primera epidemia que hay y si ustedes miran las epidemias anteriores son ‘shocks’ transitorios. Si la historia se repite ese sería el desenlace más probable. Y también creo que la capacidad de contener estos ‘outbreaks’ (brote epidémico) de ciertos virus, es mucho mayor que en el pasado. Al menos, la visión del banco es que el crecimiento en China se ha desacelerado un par de puntos en el primer trimestre del año, pero si uno mira el crecimiento para todo el año se desacelera poquito. Lo que es consistente de que la actividad se recupere. La tasa de crecimiento se recupera y eso es un ‘shock’ transitorio.

- En el caso específico de Ecuador, los organismos multilaterales prevén un año de poco crecimiento. ¿Cuál es la proyección de Citi?

- Es un factor común en la región (...) Como todavía hay mucho ajuste que hacer creemos que el crecimiento se va a mantener bajo al menos por este año. De hecho estamos pronosticando una ligera caída de actividad en 2020 respecto a 2019, en promedio. Ya vimos que en la segunda mitad del año pasado empezó a caer y probablemente eso se extienda este año.

- ¿Ustedes están siendo más pesimistas que los organismos multilaterales?

- -0,7 %. Es marginal, al final del día tampoco es que cambia tanto la situación, pero nuestra impresión es que todavía hay parte del ajuste por hacer. Todavía no tenemos los números fiscales de 2019.

- ¿Cómo miran las necesidades de financiamiento para 2020?

- Va a depender mucho de cómo cierren las cifras fiscales del año pasado, que todavía no lo sabemos. Ese es el punto de partida de las necesidades de financiamiento de este año. Si se fijan en los primeros años del programa con el Fondo están fully funded (completamente financiado), si Ecuador consigue el ajuste fiscal que está en el programa no debería tener la necesidad de acudir a los mercados financieros.

- La semana pasada, la calificadora de riesgos Moody’s redujo la nota crediticia de Ecuador. ¿Cómo miran ese hecho?

- No voy a opinar sobre este cambio en particular, pero creo que las calificadoras tienen un trabajo bastante ingrato, porque si cambian la calificación antes de que el mercado perciba de que la situación no es muy sostenible, las culpan por el cambio posterior en los precios (de los bonos) y si lo hacen muy tarde entonces y no vieron que la situación se estaba deteriorando, también quedan mal. Siempre quedan mal con alguien. Si uno mira los precios de la deuda pública externa de Ecuador ya estaban reflejando un ‘rating’ inclusive un poco peor que el ‘rating’ revisado. Creo que los cambios en las calificaciones tienen mucho más impacto domésticamente, que tiene mucha repercusión mediática, que el impacto que tienen en la percepción en los tenedores de deuda.