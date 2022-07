Con la posesión de Gustavo Petro como presidente de Colombia, el próximo 7 de agosto de 2022, los cuatro presidentes de los países que conforman la Alianza del Pacífico serán de izquierda.

Petro se suma a Pedro Castillo de Perú, Andrés Manuel López Obrador de México y Gabriel Boric de Chile. Algunos de ellos han sido abiertamente críticos a los acuerdos comerciales o la apertura comercial, el pilar principal con el que nació el grupo de cuatro países latinoamericanos.

La Alianza del Pacífico, el grupo de países al que busca adherirse Ecuador, ha dado un giro que en años anteriores parecía poco probable.

El bloque nació en 2011 como una alternativa al socialismo del siglo XXI que imperaba en esos días por la región. En ese entonces, Sebastián Piñera (Chile), Juan Manuel Santos (Colombia), Felipe Calderón (México) y Alan García (Perú) estaban al frente de las naciones latinoamericanas.

Desde que Lenín Moreno llegó a la Presidencia de la República, en 2019, Ecuador ha buscado unirse al bloque y para conseguirlo debe firmar un acuerdo comercial con México, el cual por ahora luce complicado por el acceso a mercados de productos estrella como el camarón, atún o banano, debido a la resistencia que ha puesto el país norteamericano.

¿Afecta en las aspiraciones de Ecuador el nuevo panorama político de la Alianza del Pacífico? Ecuador es el único país que no compartiría la ideología de los países, aseguró Juan Pablo Prado, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales.

Sin embargo, al ser un grupo que ha sido pragmático, no tendría ningún problema en incluir a Ecuador, señaló el especialista. De hecho, Prado considera que la incorporación de Ecuador en la situación actual demostraría que la Alianza del Pacífico es un grupo consolidado que mira más allá de las ideologías pasajeras de sus gobernantes.

Esta nueva tendencia política-ideológica de la Alianza, a mí me parece, que no va a tener al libre comercio como su objetivo principal, aunque no va a dejar de promoverlo.

Juan Pablo Prado, vicepresidente de la Asoc. Mexicana de Estudios Internacionales