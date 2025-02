El agro, con miedo al rezago ante acuerdo con Canadá

Tras el cierre técnico de la negociación del acuerdo comercial entre Ecuador y Canadá, el Gobierno ha destacado los beneficios de tener un mercado de 39,8 millones de consumidores. Sin embargo, hay líderes del sector del agro que se quejan. En ellos sobrevive el temor de que el tratado de libre comercio (TLC) los afecte en sus cultivos.

“Nos invitaron una sola vez a conocer el acuerdo. Tenemos el temor de que se afecten los cultivos de maíz, arroz y soya”, dice a Diario EXPRESO Henry Peña, presidente de la Corporación de Maiceros del Ecuador.

La inquietud es porque el sector agrícola canadiense está a la vanguardia en muchas áreas y está clasificado entre los 10 principales exportadores de alimentos a nivel mundial; mientras que en Ecuador el Iniap (Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias) ni siquiera tiene semilla de soya y otros, para que el productor pueda hacer rotación de cultivos, indica José Luis García, coordinador de la Defensa de los Agricultores.

También están los que aseguran que ni siquiera fueron tomados en cuenta para la negociación, como es el caso de Antonio Delgado, representante de la Red de Agricultores del cantón Tosagua.

Proteger cerdos y lácteos

Así mismo hay gremios, como el de los productores de cerdo, que desde el inicio de las ruedas de negociación advirtieron que sin protección su producción bajaría un 46 % y que eso afectaría 165.000 puestos de trabajo. Si bien no conocen aún el texto final, tras una visita a Canadá dicen estar confiados “de que las autoridades y el equipo negociador entendieron la sensibilidad de nuestro sector y sabemos que sí lo defendieron”, manifiesta Paúl Parra, presidente de la Asociación de Porcicultores del Ecuador (ASPE).

Sin embargo, uno de los pendientes de este y otros sectores es llegar a ser más competitivos. En Canadá el kilo de cerdo vale 80 centavos de dólar, mientras que en Ecuador cuesta 2,50 dólares, destaca Peña para demostrar que ahora mismo no se puede pelear mercado a nivel de precios.

Otros productos que, se dijo, serían sensibles son los lácteos, “pero en este caso fueron excluidos para ambos países, por lo que no se vería afectado nuestro sector tras este acuerdo”, aclara Verónica Chávez, directora ejecutiva del Centro de la Industria Láctea (CIL).

Sobre los puntos sensibles del TLC con Canadá, Diario EXPRESO conoció que habrá contingentes. En comercio exterior se define como contingente a la aplicación de cantidades máximas a las importaciones de ciertas mercancías originarias de determinados países, en un período de tiempo establecido.

“Lo que he visto es un acuerdo muy a favor de Ecuador, porque cubre el 100 % de nuestras exportaciones no petroleras. Los productos agrícolas que son sensibles fueron abordados con el mecanismo de contingentes, esto es un volumen específico preferencial, para que no afecte la producción nacional”, sostiene Daniel Legarda, CEO de Exportconsulting, miembro del Comité de Negociación del TLC, de la Cámara Ecuatoriana Canadiense de Guayaquil y exministro de Producción. Los detalles los dará a conocer el mismo Gobierno, añadió.

Minería, en la mira

No cesa la preocupación por el extractivismo y contaminación minera. Con el mismo espíritu crítico, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) emitió un comunicado el pasado lunes, en el que acusó al presidente Daniel Noboa de favorecer a las transnacionales mineras y sus propios intereses familiares frente a las demandas de las comunidades locales.

Según la Conaie, el acuerdo con Canadá “prioriza la expansión del extractivismo sin transparencia” y pone en riesgo a sectores productivos claves, “afectando a agricultores y comunidades que sostienen la economía nacional”. La organización lo dijo en declaraciones recogidas por la agencia de noticias EFE.

La agencia también difundió la opinión del expresidente Rafael Correa, quien considera que las mineras canadienses lograrán “muchos privilegios” con este acuerdo comercial a la hora de invertir en ese sector, pues varios proyectos mineros grandes han sido concesionados por Ecuador a empresas canadienses, para su exploración y explotación.

No obstante, para Legarda esas preocupaciones son infundadas y que hay falta de conocimiento. “Se promovió la idea de que se va a regalar la minería, pero eso no es cierto, porque el Gobierno tiene la facultad de regular la minería. Incluso hay un capítulo en el acuerdo para cuidar el medio ambiente”, argumenta Legarda. Se estima que el acuerdo sea firmado en el segundo semestre de 2026.

