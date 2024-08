Adquisición de energía de emergencia puede costar hasta 1.000 millones de dólares

El ministro de Energía, Antonio Goncalves, aseguró este 21 de agosto de 2024, que el costo de adquisición de energía adicional para hacer frente a la crisis energética, causada por la sequía, puede implicar un gasto de entre 900 y 1.000 millones de dólares para el Estado.

(Le invitamos a leer también: “Crisis energética: El Gobierno y el sector industrial definen un plan”)

El dato es una cifra aproximada y todo dependerá de las ofertas de licitación, aclaró Goncalves. El país requiere casi 750 megavatios (MW) de energía y cada MW costaría 1,2 millones de dólares, señaló el titular de la cartera de Estado, en entrevista con Teleamazonas.

El Gobierno presentará la licitación para comprar generación por 500 MW y el alquiler de 200 MW adicionales, probablemente con dos nuevas barcazas, aseguró Goncalves. Las autoridades trabajan en los términos de referencia para el proceso.

RELACIONADAS Colombia limita la venta de electricidad a Ecuador hasta el 30 de noviembre de 2024

Ecuador debe hacer frente a un déficit de más de 1.000 MW, de los cuales actualmente ha conseguido 341 MW con motores generadores en tierra y una barcaza de la empresa turca Karpowership. Esta comenzará a generar energía desde este lunes 26 de agosto.

El plan de energía de emergencia

El ministro de Energía y Minas de Ecuador, Antonio Goncalves José Jácome / EFE

Según Goncalves, la barcaza o las barcazas, que proveerían 200 MW, que se esperan alquilar se ubicarían en el mismo lugar de Emre Bey, la barcaza de Karpowership que ya se encuentra en Guayaquil. Se prevé que la nueva embarcación pueda llegar en noviembre de 2024, según la experiencia pasada.

El principal factor que tomarán en cuenta es el tiempo, es decir, mientas más rápido puedan llegar al país a entregar energía tendrá más puntos para la adjudicación. No se descarta que pueda ser la misma Karpowership.

En el caso de los 500 MW de compra, se busca adquirir cinco unidades de entre 80 y 120 MW, que estarán en diferentes zonas de la Costa ecuatoriana. Se buscará que estas también operen con gas natural para que en un futuro puedan operar con la producción del Campo Amistad.

Apagones no se descartan

Como lo ha mencionado anteriormente, Goncalves aseguro que se buscan evitar apagones y que esa situación no está descartada, pero que el Gobierno hace los esfuerzos para que esto no vuelva a ocurrir. El titular de la cartera de Estado sostuvo que no se puede asegurar que no habrán apagones debido al nivel de sequía que hay en el país.

A Ecuador le falta electricidad equivalente a casi 7 barcazas Leer más

A eso se suman otros problemas, como la restricción de venta de energía eléctrica por parte de Colombia, que fue anunciada en días pasados. En ese contexto, el Gobierno comenzará a usar los embalses de Mazar, que habían sido reservados para afrontar el estiaje.

Asimismo, el Gobierno se alista a lanzar un plan para impulsar el ahorro energético de los hogares y las empresas, con un incentivo de menores tarifas si en octubre de 2024 se consume menos que en octubre de 2023.

¿Quieres acceder a más contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBITE A EXPRESO!