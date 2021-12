$ 400 millones para seguir conteniendo al Fusarium raza 4

Los bananeros ecuatorianos se mantienen en batalla para seguir impidiendo que llegue al país la plaga de Fusarium Raza 4. Este hongo llegó a Colombia en 2019 y luego a Perú, y desde entonces Ecuador, que es uno de los principales países exportadores de banano, se cuida de que la enfermedad no llegue a sus plantaciones, tal como lo ha contado EXPRESO. Hasta la fecha la plaga no ha ingresado al país, pero no quieren desmayar en su lucha.

Perú declara emergencia por la presencia confirmada de la raza 4 del Fusarium Leer más

Es por esto que el Clúster Bananero y Platanero del Ecuador mantuvo una reunión la noche del pasado viernes con directivos de BanEcuador, representantes del área de Fortalecimiento de Musáceas del Ministerio de Agricultura y Ganadería y las Asociaciones de Pequeños Productores de Musáceas (que forman parte del Clúster). El objetivo de la cita fue evaluar y revisar los planes regionales de apoyo financiero para pequeños agricultores de esta fruta, entre ellos los requerimientos de créditos a los que están sujetos en este sector.

“Tuvimos una sesión de trabajo con BanEcuador, con el subsecretario de musáceas y representantes de pequeñas agrupaciones de musáceas, sea plátano u orito, para tratar los requerimientos que tienen de financiamiento, para enfrentar, entre otras cosas, al Fusarium Raza 4 (FOCR4T)”, explicó a Diario EXPRESO Juan José Pons, coordinador del Clúster Bananero y Platanero.

Agregó que según el trabajo que realizaron con el COE a nivel nacional, conforme la evaluación aplicada, se ha determinado que se requiere una inversión de los pequeños productores de plátano, guineo y orito por aproximadamente $ 400 millones, en un periodo de cinco años. “Y esas son líneas de crédito que deberán ser provistas por la banca pública, en este caso por BanEcuador”.

Esas líneas de crédito las tiene BanEcuador y serán dadas a partir de enero de 2022. “Lo que se hizo el viernes por la tarde hacia la noche es empezar a diseñar un plan de trabajo, que se pueda hacer en conjunto con el Ministerio de Agricultura, BanEcuador, las asociaciones de pequeños productores y con la coordinación del Clúster Bananero y Platanero del Ecuador”. El dinero que reciba cada agricultor dependerá de lo que requiera, indicó Pons.

Se va a seguir trabajando en conjunto en pro de la cadena productiva del banano, que genera al menos 250.000 plazas de trabajo directas y 50.000 indirectas.

El banano y el plátano constituyen el segundo rubro no petrolero más exportado por Ecuador. Hasta septiembre de este año vendió al mundo 2.598 millones de dólares, de acuerdo con el Banco Central de Ecuador.