La mañana de este lunes, 13 de enero del 2020, empleados de barberías, centros estéticos y gimnasios del centro comercial Buena Vista (Samborondón) fueron sorprendidos por la visita del Ministro de Trabajo, Andrés Madero, quien junto a inspectores de trabajo, realiza por estos días jornadas de control con el fin de evitar abusos o atropellos en contra de los trabajadores, sean ecuatorianos o extranjeros.

La labor se cumple en el marco de la campaña "Contrata Bien. Empleo Justo /Negocio responsable", que la secretaría de Estado viene ejecutando desde el 6 de enero de este año. Tras el cierre de la inspección, dijo Madero, varios locales no pudieron justificar con documentos la contratación de 10 trabajadores (todos de origen venezolano) ni su afiliación al Seguro Social. Eso, pese a que algunos de ellos sumaban hasta dos años de labores.

María Vergara, Inspectora de Trabajo, mencionó que los dueños de estos locales tienen hasta cinco días laborales para presentar la documentación ante el Ministerio de Trabajo, caso contrario serán sometidos a sanciones, que se aplicarán según la falta cometida.

El Ministro Madero mencionó que en el 2019 se realizaron 26.000 inspecciones laborales, de las cuales el 20% aproximadamente terminaron en sanciones. El fin de este control, aclaró, no es sancionar sino exhortar a que los empleadores no caigan en irregularidades. No solo se controla que cada empleado tenga un contrato y goce de beneficios sociales, sino que cada establecimiento genere empleo, no solo para los extranjeros, sino también para los locales.

El ministro de Estado destacó los logros de estas jornadas de control. Gracias a ello, mencionó, se pudo incrementar el número de contratos. En el 2017 existían 1'980.000 contratos registrados en el Sistema Único de Trabajo; al cierre del 2019 se cuenta con más de 2'435.000 contratos. "No necesariamente son plazas nuevas, pero sí son contratos filtrados, entre los que han salido y los que han quedado. Son personas que ya cuentan el día de hoy con la protección del Estado", dijo el Ministro.

Algunos propietarios de establecimientos están de acuerdo con el control. Hablan de la pérdida de competitividad por la presencia de negocios informales. Lisbeth Zumba R.

La visita no solo generó sorpresa, también el beneplácito de ciertos propietarios de negocios que creen que los controles deberían de darse de manera más seguida. Crhistian Gafter, representante del gimnasio Valkiria, cree que las inspecciones no deberían realizarse de forma aleatoria, sino cumpliendo un programa más exhausto para garantizar que todos cumplan con sus obligaciones. Muchos negocios, dice, no cumplen con todos los requisitos o con el pago de impuestos, una condición que les permite bajar el costo de sus servicios a precios que no puede igualar un establecimiento formal y que está al día en sus obligaciones.

Madero recordó que el Ministerio está abierto a recibir cualquier tipo de denuncia laboral. Quienes desean presentarla pueden hacerlo vía electrónica (www.trabajo.gob.ec) o llamando al teléfono 1800-266822, de forma gratuita.