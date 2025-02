Dos escenarios se perfilan para la siguiente Asamblea

¿Asamblea servil al Ejecutivo? ¿Una mayoría en oposición al Gobierno? Ambos escenarios se muestran como posibles para la conformación del nuevo Legislativo, cuya configuración se irá evidenciando con los resultados de las elecciones de este domingo 9 de febrero de 2025.

Ambos escenarios son conocidos para el país. El correísmo fue la última fuerza política que logró hacerse con el Ejecutivo y una aplanadora en la Asamblea. Entonces, Rafael Correa no tenía oposición y sus decisiones pasaban sin mayor beneficio de inventario.

El otro lado lo vivió el Ecuador durante el gobierno de Guillermo Lasso. La pugna fue tal que todo derivó en la activación, por primera vez, de la muerte cruzada, es decir la disolución de la Asamblea. En el medio de esa decisión hubo un juicio político a un presidente de la República.

Los problemas para el país

No obstante, el problema del Ecuador es más profundo. Así lo retratan los analistas políticos Pedro Donoso y Selene López. Para el primero, los políticos ecuatorianos no saben establecer el conflicto como una herramienta de dinamismo. Considera que no ven en las diferencias una posibilidad de plantear varias salidas a un problema.

Por su parte, López lo explica con una imagen más reveladora: en Ecuador se llevan las peleas a muerte, no se reconocen los actores políticos.

La experta pone como ejemplo el momento en que el correísmo tenía mayoría en la Asamblea. Recuerda que se desgastó el Legislativo y fue contraproducente, a pesar de que era una ventaja tener más de 100 asambleístas. “Tengo grupos focales de esa época y decían que los legisladores solo alzaban la mano”.

Por su parte, Donoso plantea una posibilidad adicional en caso de que exista una Asamblea completamente alineada al Ejecutivo. Existen instituciones del Estado que pueden establecer un

Las divisiones, que son normales en una democracia, en Ecuador se llevan a peleas a muerte. No se reconocen entre actores políticos.

Selene López Politóloga

Eventuales características de la nueva Asamblea

Pero la pugna entre Ejecutivo y Legislativo no es tan lejana como la de un gobierno pasado. El mismo Daniel Noboa entró en un conflicto directo con el actual Parlamento y 16 leyes fueron vetadas totalmente desde mayo de 2024.

En ese escenario también se revela un problema de fondo y es que la idea de los pesos y contrapesos, por ejemplo del lado del Legislativo, ha venido a menos. El experto en Derecho Esteban Ron señala que “la degeneración de la actividad legislativa ha hecho que la Asamblea no sea un contrapeso técnico sino estrictamente político”.

Sobre una Asamblea fragmentada y en oposición al Ejecutivo, el resultado también es la falta de gobernabilidad. Por eso, ante la pregunta sobre qué es lo más deseable frente a la nueva conformación de la Asamblea, López advierte que no hay una respuesta sencilla.

Ella suma otro problema ante la incertidumbre de la nueva conformación. “No tenemos partidos sólidos, son empresas de alquiler. Cuando llegan a la Asamblea tenemos un problema: unos se cambian de camiseta, se pelean o se van con el mejor postor”. Así, generar gobernabilidad es un problema, sostiene la analista.

Independientemente de los resultados, que se conocerán durante los próximos días, la incidencia de los resultados de las elecciones para la Presidencia también configurará una nueva relación Ejecutivo-Legislativo.

Por ejemplo, aquellos que logren la reelección pero con un resultado contrario para su candidato presidencial, podrían alinearse con el oficialismo. Resta ver si vuelve una aplanadora o se mantiene la pugna.

