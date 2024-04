Distribución de combustibles se dará con normalidad, pese a la suspensión laboral

Todo con normalidad. Petroecuador informó que las áreas operativas de la empresa pública laboraran con normalidad, a nivel nacional, para atender la demanda de los derivados de hidrocarburos, como gasolina y dieses, durante este jueves 18 y viernes 19 de abril; días en los que la jornada laboral fue suspendida vía decreto ejecutivo por el presidente Daniel Noboa, en medio de la crisis energética.

Petroecuador detalló en su comunicado, la tarde del 17 de abril, que las refinerías, terminales de productos limpios, depósitos, centro de distribución y estaciones de servicio en los segmentos automotriz, aéreo, pesca artesanal, industrial y naviero atenderán con normalidad durante estos días.

La empresa pública también desmintió, en el comunicado publicado en la red social X, antes Twitter, que los rumores "maliciosos" que se publicaron en redes sociales, en los que se hacía referencia a una supuesta paralización del servicio. Aclaró que Petroecuador mantendrá su operatividad regular, pese a la suspensión de la jornada laboral en el sector público y privado.

¿Por qué se suspendió la jornada?

El Ministerio de Energía señaló el miércoles 17 de abril de 2024 que se mantienen los cortes de electricidad a nivel nacional en Ecuador, país que desde el martes 16 de abril está en emergencia energética provocada por una crisis en la que confluyeron aspectos climáticos, planificación, administración y "corrupción histórica".

Esto pese a que el mismo martes, el presidente de Ecuador afirmó que esta semana no se darían cortes de luz. "Nadie a mí me va a 'cuentear' en el último segundo de que tenemos que darle cinco horas de apagón a la provincia del Guayas. No vamos a dar más apagones esta semana", dijo. Una promesa que no pasó de eso pues en la madrugada volvieron los apagones, desatando la crítica de los usuarios, pérdidas económicas y caos vehicular.

La Presidencia de la República también tomó otras decisiones, tras los resultados de una investigación preliminar en la que aseguran que "funcionarios de alto nivel de la Cartera de Estado (Energía y Minas), incluida la exministra Andrea Arrobo, ocultaron intencionalmente información crucial para el funcionamiento del sistema nacional energético".

Estas primeras investigaciones, indica el comunicado, suprimieron y deshicieron advertencias y alertas al Comité de Crisis Energética, "con el propósito de que esta grave situación no sea conocida para la toma de decisiones oportunas. Es decir, los recortes de energía no solo respondieron a circunstancias ambientales, sino a actos inauditos de corrupción y negligencia".

