Este martes en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, centro-norte de Quito, se reinstaló la tercera jornada de trabajo de la mesa de Fomento Productivo entre el gobierno y la dirigencia indígena. “Repuestas a medias” dicen los dirigentes que han recibido por parte de los representantes del Ejecutivo ante sus pedidos de bajar costos para los insumos y herramientas agrícolas.

Este hecho vuelve a provocar que el diálogo para ciertos dirigentes de la Conaie, Feine y Fenocin sea considerado una “pérdida de tiempo”, porque no hay resultados a casi los 60 días de los 90 que tienen para llegar acuerdo en las 10 mesas técnicas. A la fecha solo en una de las cinco que se han instalado se ha podido llegar a un acuerdo, la mesa de Banca Pública y Privada.

De la Feine, Samuel Lema, sostuvo que no hay voluntad política por parte de los ministros y el presidente de la República, Guillermo Lasso. “Yo les había dicho a los ministros si en este caso no existe voluntad política el pueblo va a reaccionar. Ya no será culpa de los dirigentes... Está conformado que el 21 el FUT va a ser una movilización, entonces ahí de hecho la gente se va a sumar a estos temas, porque no hay respuesta a los 10 temas planteados”, explicó.

Los firmado en la mesa de Banca Pública y Privada no se estaría cumpliendo a decir de la dirigencia. Se reclama por un Decreto Ejecutivo para condonar deudas de hasta $ 10.000. Así se habría comprometido el Ejecutivo, no obstante, en el acuerdo del pasado 18 de julio se incluía solo la condonación de deudas en la banca pública de créditos de hasta $ 3.000 y la reestructuración de créditos en la banca privada.

Gary Espinosa, presidente de la Fenocin, manifestó que “que el Gobierno Nacional sepa que estamos planteando con seriedad esto, que las mesas de dialogo no es un juego, no es un chiste, que si hay un acuerdo deben cumplir. Por ejemplo, se firmó el acuerdo que iban a implementar la condonación, dijeron hasta el 15 (agosto) iban a emitir el nuevo Decreto, peor hasta ahora no lo han hecho, por lo tanto, que nos les sorprenda que después salgamos nosotros con otro tipo de actitudes”, dijo.

Desde BanEcuador se explicó a EXPRESO que dicha entidad financiera pública ya se han condonado créditos de hasta $ 3.000 a 25.864 personas. Prestamos que en su totalidad era un monto superior a $ 59 millones en cartera considerada irrecuperable con más de 180 días vencidos.

Para este miércoles se espera la instalación de la mesa de Justicia y Derechos Colectivos.