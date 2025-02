Diego Borja sobre ley de medios: "No hay ninguna intención de amordazar a la prensa"

En medio de cuestionamientos por su polémico pasado con el correísmo, en agosto de 2024 la Revolución Ciudadana presentó al economista Diego Borja como el binomio de Luisa González para las elecciones generales del 9 de febrero de 2025. Desde entonces, su candidatura ha sido señalada, entre otros temas, por un presunto vínculo con Petroecuador.

Enfocado en la segunda vuelta electoral y consciente de que su candidatura junto a González debe tener cambios para ganar la segunda vuelta, Diego Borja conversa con EXPRESO acerca de los cuestionamientos a su perfil, la autocrítica de su campaña y los pasos a seguir para llegar a Carondelet.

Diego Borja es el binomio de Luisa González, la candidata del correísmo. KARINA DEFAS/EXPRESO

El correísmo se siente optimista, pese a quedar segundo

- ¿La primera vuelta les deja un sabor más a victoria o a derrota? El margen es estrecho, pero Daniel Noboa ganó.

Es una victoria enorme. En una cancha inclinada, con árbitro vendido y con reglamentos cambiados a mitad del juego, hemos logrado prácticamente un empate. Incluso, con la impugnación de algunas actas, vamos a estar encima de Daniel Noboa.

- ¿Cuáles fueron los errores cometidos para no ganar en una sola vuelta?

Requerimos ajustar la organización en territorio, la presencia en redes sociales, donde el candidato-presidente probablemente tuvo una billetera enorme, pero también debemos dar batalla; y los llamados a este acuerdo nacional.

- Aunque Noboa y González superaron los 40 puntos en primera vuelta, hay quienes no se sienten representados. ¿Qué giro tomarán para sumar esos votos?

Nuestro mensaje es de propuestas prácticas, de cómo resolver los problemas de los jóvenes que quieren trabajar, o de los empresarios que buscan condiciones de seguridad que no limiten las inversiones.

- ¿Eso incluye al movimiento indígena?

Es más fácil incorporar muchos de sus planteamientos a nuestra propuesta que a la de ellos (Noboa). Esto es más allá de si nos caemos bien o nos caemos mal; hay que alejarnos de la división, de la antipatía.

- Sin embargo, más allá de lo que decida Pachakutik en marzo de 2025, Leonidas Iza sostiene que todos, incluido el correísmo, han maltratado al movimiento indígena.

En mi caso hubo grandes diferencias en el pasado con Rafael Correa y, sin embargo, hemos podido superar esas diferencias. No es que hayamos olvidado, pero hagamos tabla rasa con las diferencias.

- ¿El correísmo tiene la capacidad de reconocer que cometieron errores en el pasado? Incluso para conquistar los votos de los indecisos.

Yo fui funcionario del gobierno de Correa y no tuve ningún hecho de corrupción. Sin embargo, es evidente que (en) un gobierno que tiene muchas cosas positivas, también tuvo funcionarios que cometieron delitos de corrupción, que no es tolerable y no puede repetirse.

El excandidato presidencial y líder indígena se reunió este 19 de febrero para analizar la primera vuelta electora. RENE FRAGA

Petroecuador, dolarización, Correa y Glas: las polémicas de Diego Borja

- Ya que hablamos de eso, ¿cómo pedir el voto cuando, en su momento, usted estuvo en las calles gritando “¡Fuera, Correa, fuera!”? ¿Eso no lo vuelve incoherente?

El escenario del 2015 era distinto al del 2025 y los problemas de esa época que me llevaron a esa enorme contradicción de frente a la luz del día, yo diría que eso nos da una enorme autoridad moral para decir que logramos superar ese proceso entre nosotros y que el país también lo puede hacer.

- También se lo ha señalado por sus presuntos vínculos con contratos de Petroecuador. ¿Por qué votar por alguien que se habría estado aprovechando del Estado?

Hay muchísimos ecuatorianos que tienen relaciones comerciales, que son proveedores de empresas que tienen contratos con el Estado. Ese es mi caso. No soy contratista del Estado. Cuando esto salió en la campaña, vimos claramente que tenía la mala intención de manchar el nombre del candidato vicepresidencial. Yo respondí demandando a quienes me habían calumniado.

- La dolarización es otro tema que suele surgir en tiempo electoral. Usted es autor de un artículo académico que habla sobre salir del sistema “y no morir en el intento”. ¿Con ustedes el dólar tiene los días contados en Ecuador?

El gobierno de Correa tuvo una asamblea constituyente favorable y si hubiera querido salir de la dolarización, habría sido el momento preciso. Sin embargo, se planteó incluso que el dólar sea la moneda nacional y fueron otras bancadas las que no accedieron. Salir de la dolarización es como querer bajarse de un avión en pleno vuelo, sería muy grave.

- En campaña, Ricardo Patiño dijo que con Luisa González regresaría Rafael Correa y que Jorge Glas sería liberado. ¿Nos adelantan que intervendrán la justicia?

No, pero hay que tener otros medios para resolver los problemas de la justicia. Hay que modificar la justicia. Tenemos la propuesta de ir a una asamblea constituyente para resolver el problema de la justicia y de otros organismos del Estado que están venidos a menos, como el CNE y el CPCCS.

- ¿Pero Correa regresará y Glas saldrá libre?

Rafael ha dicho claramente que no va a pedir indulto y que su tema deberá ventilarse en los tribunales internacionales. El tema de Glas es más grave porque ahí hay un delito. Podemos discrepar de si es culpable o corrupto, pero era una persona que tenía asilo político y se lo violaron. Es un problema internacional y si lo queremos reparar, también la situación de Glas debe ser reparada.

En mayo de 2024, las fuerza pública ecuatoriana se metió a la Embajada de México en Quito para detener a Jorge Glas. ANGELO CHAMBA

El correísmo dice que defenderá la libertad de expresión

- Por otro lado, Xavier Lasso habla de la necesidad de una nueva Ley de Comunicación porque no cree en la autorregulación de los medios. ¿El correísmo necesita callar a la prensa para poder gobernar?

No hay ninguna intención de amordazar a la prensa. Como lo han dicho ya varios dirigentes de la Asamblea, no es una prioridad ni está en la agenda de la Revolución Ciudadana. Creo en la libertad de expresión y en la libertad de prensa.

- ¿Con Luisa González de presidenta habrá libertad de expresión, así se les critique?

Totalmente. Soy un ejemplo flagrante de eso. Hubo periodistas que replicó la calumnia hacia mí (por el tema de Petroecuador) y contra ellos no he tomado ninguna acción, sino directamente con la fuente.

- Correa es otra figura polémica y pone en aprietos a sus candidatos. ¿Será que no quiere que triunfe González?

Hemos superado el techo, que se decía no podíamos hacerlo, y uno de los artífices de esto es Correa con su apoyo. Sería absurdo que con todo su esfuerzo él se haga a un lado o se piense que no quiere que gane su candidato. La que gobernará es Luisa González.

Mira la entrevista completa con el candidato vicepresidencial Diego Borja

