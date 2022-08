Los dirigentes de la Conaie, Fenocin y Feine se reunieron ayer para evaluar el avance del diálogo que mantienen con el Gobierno nacional. Tras varias horas de reunión, decidieron postergar la instalación de las mesas de Derechos Colectivos y Seguridad, Justicia y Derechos que estaba prevista para ayer, según el cronograma establecido. Ahora se busca que las mesas que faltan de instalarse inicien su trabajo, una vez que se llegue a acuerdo en las cinco que ya están instaladas.

“Hasta el día viernes (9 de septiembre) se dará a conocer en qué hemos concluido en las cinco mesas y a partir del siguiente lunes se avanzará con las mesas restantes”, dijo Leonidas Iza, presidente de la Conaie. Es decir, en los próximos ocho días las mesas de Combustibles, Fomento Productivo, Control de Precios y Energía y Recursos Naturales deberán llegar a un acuerdo.

Ayer, tras una conferencia del relator de Naciones Unidas para Asuntos de Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Francisco Calí, invitado previo a la fallida instalación de dos mesas, el ministro de Gobierno (s), Homero Castanier, cuestionó que desde la dirigencia indígena se sostenga que el diálogo no tiene resultados.

“Esa narrativa, Leonidas, de que las mesas no están dando resultados, realmente no es la adecuada... yo considero que decir a mitad del partido, pasado 45 días, no me gusta cómo están las cosas, me levanto y me voy, no es lo responsable”, dijo Castanier.

COMUNICADO| Sobre el trabajo desarrollado en las mesas temáticas con las organizaciones indígenas se informa 🔽🔽 pic.twitter.com/GE88oCRnPq — Ministerio de Gobierno Ecuador (@MinGobiernoEc) August 31, 2022

No obstante, la idea de volver a las calles a protestar una vez finalizado los 90 días sin obtener los resultados esperados en el diálogo no sale de la mente de otros dirigentes.